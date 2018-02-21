В России обнаружили термоядерное оружие для уничтожения спутников

Слухи о термоядерном оружии, которое разрабатывается в Российской Федерации для уничтожения орбитальных спутников, получили очередное подтверждение — в существовании таких проектов уверен Алексей Леонков, коммерческий глава издания "Арсенал Отечества".
"Преимущество ракет с термоядерными боевыми частями вполне очевидно — это оружие позволяет выводить из строя сателлиты противника сразу несколькими поражающими факторами. Например — интенсивным ионизирующим излучением. Так можно уничтожить целую группировку орбитальных аппаратов всего лишь одним боеприпасом", — говорит Леонков.
Какие конкретно отечественные ракеты будут доставлять в околоземное пространство противоспутниковые термоядерные заряды — Леонков не знает. Это, отмечает он, "тайна за семь печатями". Эксперт, однако, предположил, что оружие для уничтожения спутников может быть создано на базе системы ПРО А-235 "Нудоль" или ракетной системы С-500 "Прометей".
С чего это вдруг в России заговорили об уничтожении спутников? Видимо с того, что в последнее время в информационном пространстве активно обсуждается амбициозный план американского миллиардера Илона Маска, который собирается покрыть весь земной шар бесплатным Wi-Fi, раздаваемым целой армадой сателлитов.
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