Маск пришел на вечеринку в цепях, где его ждал полуголый создатель Google

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Американский миллиардер Илон Маск, являющийся основателем компаний SpaceX и Tesla Motors, заглядывал на интим-вечеринку, которую в 2017 году организовывала инвестиционная компания Draper Fisher Jurvetson.

Но не спешите восклицать: "Ох уж эти инвесторы!". Вечеринка, по словам самого Илона, была скучной и совсем без "клубнички". Поэтому-то Маск и пришел на нее в костюме с шипами и цепями — ну, чтобы хоть как-то разбавить воцарившееся там уныние. Сам бизнесмен, правда, говорит другое.

"Да я вообще думал, что это просто корпоратив в забавных костюмах. Ну и зашел туда на пару часиков всего, обкашлять некоторые вопросики с ребятками. Интим-вечеринка? Не смешите, ничего такого там не было. Ну, то есть, вообще", — приводит слова Илона Маска издание Wired.

Маск прокомментировал "корпоратив" DFJ после того, как о его появлении на вечеринке написала в своей книге "Brotopia" некая Эмили Чан. Кроме Маска, она упомянула и сооснователя корпорации Google Сергея Брина, который тоже был на мероприятии. И не просто был, а был в полуголом виде. "Еще раз — мы просто обсуждали инвестиции. Скучнейший, на самом деле, корпоратив", — добавляет Илон Маск.