Американский генерал назвал основные проблемы армии США‍

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Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки не готовы к так называемой многодоменной войне — считает генерал-майор Пол Чемберлен, ответственный за бюджет американской армии. Высокопоставленный американский военный сделал соответствующее заявление, комментируя оборонный бюджет страны.

"Американские интересы подвергаются серьезным угрозам не только со стороны России и Китая, но и со стороны Ирана, Северной Кореи и международных террористических организаций. В этих условиях нам необходимо в значительной степени пересмотреть подход к формированию оборонного бюджета США. Потенциальный враг не дремлет и модернизирует свои силы, нивелируя пока еще существующие у нас преимущества", — сказал Чемберлен.

Многодоменная война, упомянутая американским генералом, представляет собой комплексные военные действия, осуществляемые не только традиционным образом, но и в информационном и космическом пространстве, а также методами радиоэлектронного противодействия.

В общем, если ВС США столкнутся с по-настоящему высокотехнологичным противником, то им, как уверен Чемберлен, при нынешнем финансировании придется несладко.