Поступления в бюджет от патентов увеличились в 1,5 раза

За прошедший год сумма поступлений в бюджет Москвы от продажи патентов предпринимателям составила более 5,4 миллиарда рублей. Это на 54 процента больше, чем в 2016 году.
Общее количество приобретенных бизнесменами патентов составило свыше 77 тысяч, что на 41 процент больше, чем в 2016 году, говорится на Официальном сайте Мэра Москвы.
Как считает Министр Правительства Москвы и руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов, патенты демонстрируют устойчивый рост, формируя благоприятную среду для развития бизнеса.
Самым востребованным видом деятельности оказалась розничная торговля с более 39 тысячами проданных патентов на сумму более 3 миллиардов рублей. Следующей по популярности оказалась аренда недвижимости с количеством проданных патентов более 7 тысяч на сумму порядка одного миллиарда рублей. Перевозка грузов и пассажиров оказалась интересна почти 8 тысячам предпринимателям, заплатившим за патенты в этой сфере более 227 миллионов рублей.
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