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В Германии назвали самое страшное оружие России

Понедельник, 15 Января 2018 11:19
В Германии назвали самое страшное оружие России Фото из открытых источников

Ракетный комплекс корабельного базирования "Циркон", создаваемый в Российской Федерации, является реально грозным оружием, которое представляет собой значительную опасность для, например, американского флота. В этом уверены эксперты, опубликовавшие соответствующий материал в немецком издании Stern.

 

Кроме "Цирконов", авторы публикации вспомнили о планах по модернизации линейных кораблей "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий" — их, согласно планам, оснастят современными зенитными комплексами С-500, а также крылатыми ракетами "Калибр".

 

Однако главная опасность для флотов НАТО — это, конечно же, "Цирконы", которые благодаря своей гиперзвуковой скорости просто физически не могут быть перехвачены противоракетными средствами, стоящими на вооружении у США.

 

"Крылатая ракета "Циркон" 3М22 является гиперзвуковым оружием, скорость которого в шесть раз превышает скорость звука. Дальность ракеты составляет шесть сотен километров — этот факт делает ее способной изменить саму современную парадигму ведения морского сражения", — говорят эксперты, отмечая, что благодаря "Цирконам" Россия сможет уничтожить американский ударный флот вместе со всеми его грозными авианосцами просто-таки в считанные минуты.

 

Единственное "но" — "Цирконы" все еще разрабатываются, поэтому к моменту их появления на флоте, у американцев могут появиться средства противодействия.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости Оружие

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