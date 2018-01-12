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«Лидер», «Циркон» и «Стелс» - "святая троица" ударной силы надводных группировок России

Пятница, 12 Января 2018 10:06
«Лидер», «Циркон» и «Стелс» - &quot;святая троица&quot; ударной силы надводных группировок России Фото из открытых источников

Атомный эсминец "Лидер", проектирование которого начнется в начале следующего десятилетия, станет главной ударной силой надводного флота Российской Федерации — уверен военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин.

 

Эсминец "Лидер", по данным федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня", станет первым построенным в нашей стране кораблем такого класса, оснащенным ядерной энергетической установкой. Проектирование перспективного судна начнется после 2020-го, а строительство стартует не ранее 2025-го года.

 

Строить корабль будет "Северная верфь", однако прежде чем этот процесс начнется, предприятию необходимо будет осуществить модернизацию своих мощностей. Модернизация, в частности, позволит "Северной верфи" строить корабли большой длины и водоизмещения.

 

""Лидер" будет нести на борту самое современное вооружение — в частности, не только крылатые ракеты "Калибр", но и гиперзвуковые "Цирконы", которые являются невероятно грозным оружием, не оставляющим шансов вероятным противникам. А если учесть, что корабль будет приводиться в движение ядерной установкой, защищен системой ПВО "Редут" и оборудован технологией "Стелс", то становится ясно, что "Лидер" станет главной ударной силой наших надводных группировок", — говорит Дандыкин.

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Колесников Андрей Опубликовано в Армия   Теги Новости флот

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