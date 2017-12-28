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Путин назвал вчерашний взрыв в Санкт-Петербурге терактом

Четверг, 28 Декабря 2017 10:39
Путин назвал вчерашний взрыв в Санкт-Петербурге терактом Фото из открытых источников

Взрыв в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге, который произошел вчера вечером, является террористическим актом — заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

 

"Вчера в Петербурге был осуществлен террористический акт, а недавно ФСБ пресекла еще одну попытку совершения теракта", — заявил Путин в ходе встречи с военными, которые участвовали в сирийской операции.

 

В результате взрыва, напомним, пострадали тринадцать человек. Пятеро из них отказались от госпитализации, состояние остальных среднее и удовлетворительное. Причина взрыва — устройство, начиненное поражающими элементами, которое кто-то оставил в магазине.

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Колесников Андрей Опубликовано в Происшествия   Теги Новости теракт

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