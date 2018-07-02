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"Внушили в голову" - Антон Геращенко "раскрыл" новый заговор Кремля

Понедельник, 02 Июля 2018 07:30
&quot;Внушили в голову&quot; - Антон Геращенко &quot;раскрыл&quot; новый заговор Кремля Фото из открытых источников

То, что вызвавшую ужас и негодование во всем мире резню в цыганском таборе подо Львовом на Украине попытаются "повесить" на Россию, предугадать было несложно. С одной стороны - русофобская шизофрения там достигла уже абсолютно неоперабельной стадии... С другой - а что, собственно, еще оставалось делать? И вот "разоблачение" очередного "коварного заговора с  московскими корнями" воспоследовало.

 

Собственно говоря, подобные бредовые идеи озвучивались изначально, и не абы кем. а лично главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком. Что-то он такое там намекал, и не сказать, чтоб слишком туманно - мол, "за кровавым нападением на ромов во Львове может стоять Россия". Но, как обычно, для извержения на уши украинских граждан особо ядреной лапши, был избран один из наиболее невменяемых "спикеров" - народный депутат Антон Геращенко. 

 

Вот он уж "зажег глаголом", так зажег! Ничего не утаил, вывалив как обычно, все "подробности", над сочинением которых, по всей видимости, потрудились "специально обученные люди". Оказывается, погром лагеря ромов во Львове – это было лишь первое "испытание" для  устроивших его малолетних "отморозков". И никакая они не одуревшая от всеукраинской безнаказанности малолетняя шпана, возжаждавшая крови, а стр-р-р-рашные агенты вездесущего Кремля:

 

"Та трагедия, которая произошла во Львове, – это не спонтанная ситуация. Это хорошо спланированная акция с задействованием российских спецслужб. На сегодня мы понимаем, что по интернету были завербованы два руководителя этой молодежной организации, которым в голову внушили необходимость организовывать нападения не только на ромов, но и были планы нападения на еврейские организации во Львове"- просветил доверчивых соотечественников Геращенко.

 

"Задачей была показать, что во Львове действует ксенофобская организация, которая на основе расистских взглядов показывает свою ненависть к представителям отдельных национальностей"- уточнил бдительный нардеп. Особо умиляет выражение "в голову внушили"... Всегда отличавшийся "перлами изящной словесности" Антоша, похоже, скоро достигнет уровня "иконы" современного украинского косноязычия Виталика Кличко. Впрочем, Бог с ними. с перлами... Тут неувязочка в другом. как бы Геращенко не пытался "внушить в голову" украинцам, что никаких ксенофобов, кроме засланных из России, во Львове нет и быть не может, факты упрямо говорят об обратном.

 

Так,  "общественная организация" «Л.О.В.Ц.І»: "Львовская организованная общественная (цивильная) инициатива", объявившая своей основной задачей как раз "очищение" Львова от лиц ромской национальности появилась в городе еще в начале 2018 года. И дело обстояло настолько серьезно, что лидер местной ромской диаспоры  Николай Юрченко  даже заявил в полицию  на возглавлявшую "ловцов" некую Роксолану Лисовскую, вполне резонно обвинив  в разжигании межнациональной розни. Между прочим, наш ресурс писал об этом еще в марте в материале "Знакомьтесь - украинские фашисты"!

 

Этих тоже из Москвы заслали? Или "завербовали по интернету"? Брешущий в своей обычной манере - то есть, как сивый боров, Геращенко даже не заботится о том, чтобы придавать своей брехне хотя бы тень правдоподобия. Хотя, "патриотам" и так сойдет, а люди вменяемые Антошу и его бредни давным-давно не то, что всерьез не принимают, а и вообще не слушают. Впрочем, исходя из общей логики происходящих на Украине событий, из болтовни Геращенко можно сделать хотя бы один действительно серьезный вывод.

 

Бедные, бедные львовские евреи...

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Россия Геращенко ромские погромы украинские нацисты
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