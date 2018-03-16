Знакомьтесь - украинские фашисты

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Говоря о поднявшем в последние, постмайданные годы на Украине головы "зигующем" и марширующем с факелами отребье, обычно употребляют разные термины - от привычных " радикальные националисты", до достаточно экзотического "укронацисты". Тем не менее, самый что ни на есть "классический" фашизм, от которого за версту несет гитлеровщиной и всеми "прелестями" Третьего рейха, набирает там все больший размах.

Примеров тому - все больше. Остановимся на двух из них, чтобы осветить вопрос, так сказать, разносторонне. Укнраинские СМ. к примеру позволяют себе публиковать опусы вроде отчета некоего "бандеровца" Ивана Вовка в... музей Братства "Голубой дивизии" в испанском Мадриде. Данный персонаж нисколько не ограничивая себя с огромным энтузиазмом делится впечатлениями с читателями:

"Кроме эпичных впечатлений от погружения в атмосферу Втором мировой войны и информации о героической борьбе 46000 иберийских добровольцев против московской орды на Восточном фронте, имел возможность пообщаться с присутствовашими в музее испанскими патриотами. Рассказал им об истории борьбы украинцев против Московии, про боевой путь дивизии СС "Галичина". об ожесточенной партизанской борьбе Украинской повстанческой армии, о нынешней войне против кремлевских захватчиков на Востоке Украины, о шовинистических заявлениях членов польского и венгерского правительств.

Примечательно, что даже некоторые, сперва скептически настроенные собеседники, очень быстро заинтересовались "украинским вопросом". Также мы обсудили тему "каталонского сепаратизма" и практически все согласились со мной в том, что отсутствие общей границы Испании с Московией на нынешнее время спасает их от вооруженного конфликта в проблемных провинциях."

Далее потомок недобитых украинских эсэсовцев Иван Вовк очень долго и прочувственно рассказывает о взаимном лобызании с потомком недобитых испанских фашистов. вице-президентом местного фашистского Братства Альфонсом Руизом де Кастро и обмене с таковым трогательными и милыми нацистскими "сувенирами" вроде медалек и "памятных знаков", украшенных столь милой их серцу свастикой. И о том, как передал Кастро приглашение о сотрудничестве от аналогичной же структуры с Украины - "галицкого братства воякив дивизии СС "Галичина". Фашисты всех стран - соединяйтесь!

Кстати, в конце собственного гнусного опуса, несомненно глумясь над декларируемыми на Украине законами Вовк пишет, что "данная публикация изложена исключительно из культурологических мотивов и не содержит идей пропаганды фалангизма, национал-социализма и фашизма". Ну, да - совершенно не содержит! Просто ни капельки...

Глупо бы было предполагать, что подобная "идеологическая работа" не даст своих, абсолютно предсказуемых результатов. Вот один из них - в начале нынешнего года во Львове объявилась некая "общественная организация" с крайне характерным названием «Л.О.В.Ц.І». расшифровывалось оно так: "Львовская организованная общественная (цивильная) инициатива". И, вроде бы, правильная игициатива - граждане собрались бороться с уличной преступностью, не полагаясь на бездарных и трусливых "новых полицейских". Если бы не одно "НО"...

Основными своими врагами, главными мишенями своей "непримиримой борьбы" самозваные "ловцы" сразу же объявили цыган. То есть - всех лиц ромской национальности во Львове. Моль, все зло - от них, все воровство - от них и все беды львовян и "гостей города" - только и исключительно от цыган. ну ведь не могут же "рассово чистые" украинцы обворовывать собственных соотечественников! Понятное дело - подобная постановка вопроса немедленно вызвала крайне резкую реакцию местной ромской диаспоры - ее глава Николай Юрченко тут же подал в полицию заявление на лидершу "ловцов" некую Роксолану Лисовскую, обвинив ее в разжигании межнациональной розни.

Надо признать - определенные проблемы криминального характера лица именно этой национальности во Львове создают. Да и не только там. Однако, организация, фактически, формирующая штурмовые отряды (а на странице "ловцов" в Фейсбуке в кратчайшие сроки собралось до 1000 человек!) и при этом во главу угла своей деятельности ставящая разделение людей на "правых" и "виноватых" по национальному признаку... Да - такое уже было. Не грех вспомнить - с чего подобное начиналось и чем закончилось.

«Закон о борьбе с цыганами, бродягами и тунеядцами» был принят в немецкой Баварии еще в 1926 году - когда до прихода к власти Гитлера было еще добрых пять лет. В концентрационные лагеря ромов в германии начали отправлять в 1935 году, а уже в следующем году на них было распространено действие так называемых «нюрнбергских расовых законов» о гражданстве и расе, которые прежде распространялись только на евреев: им также было воспрещено вступать в браки с немцами и участвовать в выборах, было снято гражданство Третьего рейха.

16 мая 1938 года по приказу рейхсфюрера СС Гиммлера в берлинское управление уголовного розыска было включено управление по борьбе с «цыганской угрозой», образованное из Службы информации по цыганам. А 8 декабря 1938 года все тем же Гиммлером был подписан циркуляр «О борьбе с цыганской угрозой». В нём говорилось об «урегулировании цыганского вопроса исходя из расовых принципов».

Что подразумевалось под этим термином в проклятом Третьем рейхе, объяснять, думаю, не надо... Концлагеря, расстрелы, принудительная стерилизация, "медицинские опыты" нацистских врачей-убийц - ромы прошли через все круги ада. Их с одинаковым остервенением уничтожали как в самой Германии, так и на оккупированных ею и "союзных" территориях. Особо "отметилась", например Эстония - там было уничтожено 97% цыган. На оккупированных территориях СССР - до 50%. Особо отличилась тут Западная Украина - там истребления лиц ромской национальности были наиболее массовыми. Там находится населенный пункт Микулинцы, где местный фашистский прислужник Александр Мазур ЛИЧНО убил ВСЕХ цыган. которые там проживали...

По последним данным, количество жертв цыганского геноцида за период Второй мировой войны составляет 200 000 — 1 500 000 человек. Это только погибшие. Число пострадавших от преследования, но оставшихся в живых, еще больше.

Не стоит играть в толерантность. Не стоит заменять правду эвфемизмами. Не стоит говорить. что Украине до воцарения фашизма остался лишь один шаг. Этот шаг давно уже сделан!

Александр Неукропный специально для Planet Today