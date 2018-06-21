Обороной на Украине будут ведать гражданские, а у СБУ заберут экономику

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В ходе сегодняшнего заседания украинской Верховной Рады депутаты должны принять во втором чтении зарегистрированный президентом Петром Порошенко законопроект о национальной безопасности и обороне. По данным украинских СМИ, этот документ должен быть в обязательном порядке одобрен до июльского саммита НАТО.

Законопроект, о котором идет речь, был зарегистрирован в украинском парламенте еще в начале года, однако процесс его принятия несколько растянулся.

После первого чтения, которое состоялось в апреле, в документе образовалось четыре с лишним сотни правок, из которых в итоге было учтено сто с чем-то.

Наработки, которые не вошли в актуальную версию проекта закона, никуда не пропадут — заявил народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник, отметив, что правки будут учтены в других готовящихся к рассмотрению документах.

Винник, очевидно, подразумевал новые законы, которые будут регулировать деятельность СБУ, национальной разведки, а также иных госструктур.

Закон, который сегодня рассматривает украинская ВР, часто считают "рамочным", однако в реальности в нем есть целый комплекс аспектов, которые меняют систему нацбезопасности Украины кардинальным образом.

Например, теперь гипотетическая интеграция с НАТО и ЕС официально признается важной областью государственных интересов Украины.

Законопроект устанавливает минимальный объем финансирования сектора госбезопасности — на соответствующие направления будет тратиться пять процентов от ВВП, при этом, три процента от ВВП пойдут исключительно на оборону.

С Министерством обороны вообще связаны все основные изменения, прописанные в законе — начальником ведомства, например, теперь может быть гражданское лицо. В истории Украины, кстати говоря, уже есть такие прецеденты.

Кроме МО, закон серьезно коснется и Службы безопасности Украины, которая теперь не будет выполнять задачи, направленные на борьбу с коррупцией — расследованием экономических преступлений будут заниматься другие силовые ведомства.

Сфера деятельности СБУ, таким образом, ограничится антитеррористической и контрразведывательной областями, а также проектами, направленными на защиту украинской государственности и важной инфраструктуры.

Предполагается, что закон должен быть принят до десятых чисел июля — просто потому, что одиннадцатого июля стартует саммит НАТО, участникам которого Украина планирует продемонстрировать серьезность своих намерений.