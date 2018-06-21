Четверг 21 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Кризис на Украине» Обороной на Украине будут ведать гражданские, а у СБУ заберут экономику

Обороной на Украине будут ведать гражданские, а у СБУ заберут экономику

Четверг, 21 Июня 2018 13:25
Обороной на Украине будут ведать гражданские, а у СБУ заберут экономику Фото из открытых источников

В ходе сегодняшнего заседания украинской Верховной Рады депутаты должны принять во втором чтении зарегистрированный президентом Петром Порошенко законопроект о национальной безопасности и обороне. По данным украинских СМИ, этот документ должен быть в обязательном порядке одобрен до июльского саммита НАТО.

 

Законопроект, о котором идет речь, был зарегистрирован в украинском парламенте еще в начале года, однако процесс его принятия несколько растянулся.

 

После первого чтения, которое состоялось в апреле, в документе образовалось четыре с лишним сотни правок, из которых в итоге было учтено сто с чем-то.

 

Наработки, которые не вошли в актуальную версию проекта закона, никуда не пропадут — заявил народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник, отметив, что правки будут учтены в других готовящихся к рассмотрению документах.

 

Винник, очевидно, подразумевал новые законы, которые будут регулировать деятельность СБУ, национальной разведки, а также иных госструктур.

 

Закон, который сегодня рассматривает украинская ВР, часто считают "рамочным", однако в реальности в нем есть целый комплекс аспектов, которые меняют систему нацбезопасности Украины кардинальным образом.

 

Например, теперь гипотетическая интеграция с НАТО и ЕС официально признается важной областью государственных интересов Украины.

 

Законопроект устанавливает минимальный объем финансирования сектора госбезопасности — на соответствующие направления будет тратиться пять процентов от ВВП, при этом, три процента от ВВП пойдут исключительно на оборону.

 

С Министерством обороны вообще связаны все основные изменения, прописанные в законе — начальником ведомства, например, теперь может быть гражданское лицо. В истории Украины, кстати говоря, уже есть такие прецеденты.

 

Кроме МО, закон серьезно коснется и Службы безопасности Украины, которая теперь не будет выполнять задачи, направленные на борьбу с коррупцией — расследованием экономических преступлений будут заниматься другие силовые ведомства.

 

Сфера деятельности СБУ, таким образом, ограничится антитеррористической и контрразведывательной областями, а также проектами, направленными на защиту украинской государственности и важной инфраструктуры.

 

Предполагается, что закон должен быть принят до десятых чисел июля — просто потому, что одиннадцатого июля стартует саммит НАТО, участникам которого Украина планирует продемонстрировать серьезность своих намерений.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Кризис на Украине   Теги СБУ Оборона
Главное за сутки
Киев решил декоммунизировать две области Киев решил декоммунизировать две области Украина приближается к "завершающему этапу" декоммунизации — возглавляемый Владимиром Вятровичем Украинский институт национальной памяти решил переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области. "Это переименование является, по сути, знаковым, финальным этапом декоммунизации. Решение…
Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО Лондон встревожен возможностью встречи в июле президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, особенно если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы американской администрации в Великобританию. Об…
Сборные России и Уругвая досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018 Сборные России и Уругвая досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018 Сборная Уругвая обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго круга группового этапа на чемпионате мира по футболу. Единственный гол на 23-й минуте забил нападающий Луис Суарес, сообщает …

Читайте также
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Постоянно усиливающиеся антироссийские санкции, вводимые Вашингтоном, не нанесли сколько-нибудь ощутимого удара по экономике РФ, зато ударили по так называемой "пятой колонне" — часть российского общества, которая называет себя либеральной общественностью,…
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Существующая в Латвии Комиссия по научному исследованию деятельности КГБ СССР прекратила свою работу и порекомендовала правительству опубликовать архивы, представляющие собой предмет исследования комиссии. Но латвийские власти не собирается публиковать эти…
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой Америка в очередной раз показала, что заключаемые ею договора не стоят бумаги, на которой написаны. В особенности - если касаются чьей-либо "безопасности" или "неприкосновенности". На сей раз смачную плюху получили…
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне? Отказываясь от своей части обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, Соединенные Штаты Америки идут на усиление градуса и без того опасной конфронтации с Россией. Это, как…
Фото
Тристан-да-Кунья - самое отдаленное населенное место в мире Тристан-да-Кунья - самое отдаленное населенное место в мире

Расположенный в 2161 км от острова Святой Елены и в 2816 км от ближайшего материка мыса Доброй Надеж...

Видео

 

ЧМ-2018: Россия Египет. Самые важные моменты

Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине.

Еще »
Самые популярные материалы
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне?
Необъявленная война: Как Россия победила НАТО Необъявленная война: Как Россия победила НАТО
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ
Чем Трамп напугал Украину? Чем Трамп напугал Украину?
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.