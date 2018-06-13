Как Порошенко пытается манипулировать Западом

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"Обвинения", которые Украина отправляет в Международный суд ООН, теперь измеряются в килограммах — украинский президент Петр Порошенко объявил при помощи своей страницы на "Фейсбуке" о первой сотне килограммов обвинений в адрес Российской Федерации, которую Киев направил в суд.

Прочитав о "сотне килограммов обвинений", некоторые эксперты предположили, что речь идет о, собственно, Петре Порошенко, которого в виде упакованного в бандероль тела отправили "в Гаагу".

Дескать — лучшее доказательство постоянной агрессии России против Украины — это сам президент Незалежной. "Посмотрите-ка, как он нездорово выглядит! Это все из-за клятых москалей! Что уж и говорить о простых украинцах!"

Но нет, все гораздо хуже. В суд ООН направили сто килограммов какой-то сомнительной макулатуры, разбираться в которой теперь предстоит западным юристам. А ведь они могли бы заниматься чем-то нужным и полезным!

Итак, попытаемся представить себе весь сюрреализм сложившейся ситуации. Украинские власти, захватившие контроль над государством в результате вооруженного переворота (иначе "майдан" называть просто нельзя), обвиняют соседнее государство во всех своих внутренних проблемах.

Например — в гражданской войне, которая вспыхнула на востоке Украины из-за целого ряда глупых и абсурдных действий новой "власти".

Никуда не деваются и обвинения в "оккупации Крыма", который, как знает все прогрессивное человечество, исключительно добровольно вошел в состав России. Этому, безусловно, поспособствовал страх крымчан перед захватившими власть в Киеве "бендеровцами", но какие тут могут быть претензии к России? Правильно — никаких.

Но пан Порошенко, а также целая команда профессиональных пропагандистов, которая за ним стоит, продолжают умело манипулировать фактами и вымыслами, выстраивая картину мира, в которой "агрессор-Россия" только и занимается тем, что портит украинцам жизнь. Россия, по версии киевских, самым грубым образом нарушает права граждан Крыма (ну, например, при помощи строительства моста, который стал настоящей "дорогой жизни" для крымчан). Плюс, Россия притесняет кого-то там в Крыму по языковым признакам.

Еще раз — такие заявления делает государство, которое запрещает десяти миллионам (как минимум) своих русскоязычных жителей получать образование на родном для них русском языке. В России, если что, восемнадцать (!) государственных языков. А на Украине — один. И это при том, что в Украине, кроме десяти миллионов русскоязычных, есть еще огромные количества этнических венгров и румын.