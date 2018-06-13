Среда 13 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Геополитика» Как Порошенко пытается манипулировать Западом

Как Порошенко пытается манипулировать Западом

Среда, 13 Июня 2018 13:52
Как Порошенко пытается манипулировать Западом Фото из открытых источников

"Обвинения", которые Украина отправляет в Международный суд ООН, теперь измеряются в килограммах — украинский президент Петр Порошенко объявил при помощи своей страницы на "Фейсбуке" о первой сотне килограммов обвинений в адрес Российской Федерации, которую Киев направил в суд.

 

Прочитав о "сотне килограммов обвинений", некоторые эксперты предположили, что речь идет о, собственно, Петре Порошенко, которого в виде упакованного в бандероль тела отправили "в Гаагу".

 

Дескать — лучшее доказательство постоянной агрессии России против Украины — это сам президент Незалежной. "Посмотрите-ка, как он нездорово выглядит! Это все из-за клятых москалей! Что уж и говорить о простых украинцах!"

 

Но нет, все гораздо хуже. В суд ООН направили сто килограммов какой-то сомнительной макулатуры, разбираться в которой теперь предстоит западным юристам. А ведь они могли бы заниматься чем-то нужным и полезным!

 

Итак, попытаемся представить себе весь сюрреализм сложившейся ситуации. Украинские власти, захватившие контроль над государством в результате вооруженного переворота (иначе "майдан" называть просто нельзя), обвиняют соседнее государство во всех своих внутренних проблемах.

 

Например — в гражданской войне, которая вспыхнула на востоке Украины из-за целого ряда глупых и абсурдных действий новой "власти".

 

Никуда не деваются и обвинения в "оккупации Крыма", который, как знает все прогрессивное человечество, исключительно добровольно вошел в состав России. Этому, безусловно, поспособствовал страх крымчан перед захватившими власть в Киеве "бендеровцами", но какие тут могут быть претензии к России? Правильно — никаких.

 

Но пан Порошенко, а также целая команда профессиональных пропагандистов, которая за ним стоит, продолжают умело манипулировать фактами и вымыслами, выстраивая картину мира, в которой "агрессор-Россия" только и занимается тем, что портит украинцам жизнь. Россия, по версии киевских, самым грубым образом нарушает права граждан Крыма (ну, например, при помощи строительства моста, который стал настоящей "дорогой жизни" для крымчан). Плюс, Россия притесняет кого-то там в Крыму по языковым признакам.

 

Еще раз — такие заявления делает государство, которое запрещает десяти миллионам (как минимум) своих русскоязычных жителей получать образование на родном для них русском языке. В России, если что, восемнадцать (!) государственных языков. А на Украине — один. И это при том, что в Украине, кроме десяти миллионов русскоязычных, есть еще огромные количества этнических венгров и румын.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Геополитика   Теги Порошенко Украина
Главное за сутки
В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии В США пятерых россиян обвинили в нарушении санкций против Сирии Трех сирийцев и пятерых граждан России, которые работают в российской компании «Совфрахт», обвинили в попытке поставок авиационного топлива в Сирию в обход американских санкций, сообщается на сайте минюста США. В…
Трамп: Ким Чен Ын - забавный и очень умный парень Трамп: Ким Чен Ын - забавный и очень умный парень Президент США Дональд Трамп заявил, что сразу поладил с лидером КНДР Ким Чен Ыном на встрече в Сингапуре. "Мы очень хорошо поладили с самого начала… Мы стали говорить о том,…
В Турции запустили газопровод в обход России В Турции запустили газопровод в обход России В турецкой провинции Эскишехир состоялось торжественное открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), который будет транспортировать природный газ из Азербайджана в Турцию, а оттуда в Европу. Об этом сообщает агентство Anadolu. «TANAP —…

Читайте также
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Страны еврозоны лишились значительной части своего национального суверенитета, отказавшись от своих исконных денежных единиц, заменив их евро. Скоро исполнится 20 лет с момента рождения на свет новой валюты – евро.…
Новое противостояние США - Россия: на кону Европа Новое противостояние США - Россия: на кону Европа Уже давно никого не удивляет то, что американцы делят мир на две части - одна должники, вторая - враги. Друзья, через призму тезиса "Америка превыше всего", как-то слабо просматриваются. В…
Ответит ли Ефремов за Крымский мост? Ответит ли Ефремов за Крымский мост? В интервью, которое Михаил Ефремов дал блогеру Юрию Дудю, актер заявил, что знает способ, как примирить Украину с Россией. Ефремов предложил передать Крымский мост Украине в обмен на сам полуостров.…
Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Центробанк должен вспомнить о своём конституционном долге Mk.ru опубликовал статью: «Центробанк увидел в образе жизни молодежи угрозу для пенсионной системы», которая напомнила мне анекдот о старом царе, который учил молодого кузнеца держать свечку. «В ЦБ РФ увидели…
Интернет и СМИ
Фото
Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз Синее или зеленое? Определяем цвет озера Луиз

Озеро Луиз, или Лейк-Луиз - это сине-зеленое ледниковое озеро в Национальном парке Банф, известное с...

Видео

 

Трамп опубликовал видео, которым пугал и соблазнял Ким Чен Ына

Закадровый голос говорит, что среди живущих на Земле 7 млрд людей лишь немногие из них могут повлиять на ход истории. Цветными изображениями в ролике показываются достижения западных стран, а черно-белыми — пустые полки магазинов и запуски ракет.

«Сделает ли этот лидер выбор за развитие своей страны, в пользу того, чтобы быть частью мира, чтобы стать героем для своего народа?», — спрашивает закадровый голос.

Опрос

Как вы оцениваете шансы российской сборной выйти из группы на ЧМ?

 

Анекдот дня

Страничка из дневника.

12.00. Дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось! 

22.00. Случилось.

Еще »
Самые популярные материалы
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Новое противостояние США - Россия: на кону Европа Новое противостояние США - Россия: на кону Европа
Ответит ли Ефремов за Крымский мост? Ответит ли Ефремов за Крымский мост?
Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян Эксперты: Глобальное потепление приведет к исчезновению инопланетян
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Материалы по теме
Эксперты предрекают скорую "смерть" евро Эксперты предрекают скорую "смерть" евро
Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО Получены доказательства: кровь детей Донбасса - на руках НАТО
США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии США отреагировали на желание Башара Асада изгнать американцев из Сирии
Порошенко признал - при наступлении на Донбасс умрут миллионы карателей Порошенко признал - при наступлении на Донбасс умрут миллионы карателей
Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами" Одной фразой Путин поставил на место Авакова с его "военными планами"
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.