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Раскол в "раю": Киев начнет вести антиевропейскую политику?

Вторник, 19 Июня 2018 15:03
Раскол в &quot;раю&quot;: Киев начнет вести антиевропейскую политику? Фото из открытых источников

Политика, которой придерживаются деятели, захватившие власть в Киеве в результате вооруженного переворота, является полностью антиукраинской. Так считает Леонид Кожара, бывший начальник украинского министерства иностранных дел.

 

Украине, по словам экс-министра, не светит членство в Европейском союзе в сколько-нибудь обозримой перспективе. При этом, Украина всеми силами стремится соответствовать абсолютно чуждому для нее европейскому правовому полю.

 

Диссонанс, который является итогом такой политики, не сулит Незалежной ничего хорошего — государство стремительно погружается на экономическое, социальное и культурное дно.

 

Европе, в свою очередь, это выгодно — очаг нестабильности где-то там на окраине позволяет проворачивать интересные (для всех кроме Киева интересные, само-собой) бизнес-проекты.

 

"В ситуации, когда Украина не сможет быть членом Европейского союза еще несколько десятилетий, нам вообще не выгодно придерживаться европейских правил игры. Киев осуществляет нацеленную на Европу внешнюю политику, а следовало бы придерживаться антиевропейской линии", — говорит Кожара.

 

Что такое антиевропейская политика по версии экс-министра? Это, например, офшоры, которые следовало бы создавать Киеву в ответ на ужесточение в этой сфере, наблюдаемое в Европе.

 

Интересы, при этом, необходимо преследовать сугубо прагматические — если создать в Украине офшоры для европейцев, то в страну рекой потекут деньги, столь необходимые украинскому бюджету.

 

"Если в ЕС хотят уничтожить зоны приоритетного развития, то мы, наоборот, должны развивать это направление. Европейцы добиваются равных пошлин для всех секторов экономики? Значит мы должны действовать наоборот. Нужно создать здесь отличный от европейского рынок, это позволит капиталу свободно перемещаться и обогащать Украину", — добавляет Кожара.

 

Но все это выглядит не очень реально в ситуации, когда украинская власть целенаправленно уничтожает экономику, подстраивая ее под заведомо невозможные для Украины нормы.

 

Подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина просто потеряла десятки, а то и сотни миллиардов долларов.

 

А также фактически лишилась суверенитета, значительной части территории и, главное, перспектив. Вот такая вот печальная ситуация, исправлять которую теперь будет не просто сложно, а невероятно сложно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Евросоюз членство в ЕС
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