Крах Запада: Шесть свидетельств начала раскола Европы

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Торговая война, которая разгорается между Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки, совпала с появлением первого в истории ЕС евроскептического правительства. Что это, если не свидетельство раскола, который все более угрожающе нависает над Европой?

Лето 2018-го года, как и предупреждали такие деятели, как Джордж Сорос, действительно является началом новой эпохи.

Коллективный Запад остается таковым лишь на бумаге, а на деле его стремительно разрывает от критической массы накопившихся противоречий, мешающих диалогу на всех возможных уровнях.

Противоречия, впрочем, появились не на ровном месте — то есть, думать, что их принес с собой выскочка-Трамп, было бы слишком наивно.

Речь идет о конфликте интересов, который назревал буквально со времен окончания Второй мировой войны. Но в последнее время произошло слишком много событий, приблизивших этот конфликт к логической развязке.

Уже упомянутый Джордж Сорок говорит, что речь идет об "экзистенциальном кризисе", с которым столкнулся Старый Свет. Терминология Сороса звучит слишком причудливо, но если разобраться в вопросе как следует, то заявления 87-летнего миллиардера недалеки от истины.

"Политика президента Трампа стала шоком не только для Европы, но и для всего мира. Один только выход США из ядерной сделки с Ираном стал страшным ударом для трансатлантического альянса. Европа, которая и так погружена в тяжелый кризис, теперь оказалась на грани своего существования в виде сколько-нибудь единой структуры", — заявил Сорос.

О чем вообще говорит старик? Может он просто выжил из ума? Может быть и так, но угрозы, о которых предупреждает Сорос, более чем реальны.

Первая опасность, угрожающая ЕС — это, собственно, Трамп, который является ходячим символом разрушения трансатлантического альянса. От него ждали укрепления коллективного Запада, но он его ослабляет.

Вторая опасность — выход Америки из иранской сделки, а также санкции, которые теперь ударят по европейскому бизнесу в Иране.

Третья — торговая война, которая пока что развивается по сценарию не слишком ощутимого повышения пошлин, но это, как отмечают все компетентные эксперты, лишь начало.

Четвертая — давление, оказываемое Штатами на важный для ЕС энергетический проект "Северный поток - 2". Этот фактор, кстати говоря, может спровоцировать особенно выраженную конфронтацию между Европой и Америкой.

Пятая опасность — евроскептики, которые пришли к власти в Италии. Это очень тревожный звоночек для Брюсселя.

И шестой фактор опасности — "Брекзит", реальная фаза которого все более отчетливо маячит на горизонте.