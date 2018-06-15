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Во Львове состоится суд по реабилитации Адольфа Гитлера

Пятница, 15 Июня 2018 14:34
Во Львове состоится суд по реабилитации Адольфа Гитлера Фото из открытых источников

Украинская учительница, которую уволили за чрезмерную любовь к фашистскому вождю Адольфу Гитлеру, не собирается сидеть сложа руки — Марьяна Батюк намеревается добиться своего восстановления на работе при помощи суда. Специалисты считают, что педагог и член партии "Свобода" вполне может доказать свою правоту в суде, чем создаст уникальный прецедент.

 

Дело в том, что если суд сочтет решение об увольнении Марьяны Батюк незаконным, то Гитлер в Украине фактически окажется реабилитированным.

 

Что, впрочем, выглядит вполне логичным итогом той политики, которая в современной Украине культивируется на государственном уровне, однако несколько (совсем чуть-чуть) расходится с "европейскими ценностями", к которым всеми правдами и неправдами стремится Киев.

 

В общем, ситуация сложная. А началось все, напомним, с поста на странице Марьяны Батюк в социальной сети "Фейсбук", который был опубликован двадцатого апреля. Это, если кто-то не в курсе, день рождения Гитлера, то есть день, когда недобитые нацисты приходят в какое-то особенно беспокойное состояние.

 

Вот и у нашей учительницы случилось обострение. Иначе и не объяснишь пропитанные любовью слова, которые она посвятила нацистскому преступнику. Удивительно, но поступок Батюк оказался слишком смелым даже для Львова, где нацистская идеология традиционно воспринимается с теплотой — педагога в итоге уволили.

 

Представители партии "Свобода", членом которой является Батюк, пытались было свести все к недоразумению — учительницу, дескать, просто взломали и написали от ее имени компрометирующие слова. Но внимательные украинцы обратили внимание на тот факт, что "взламывали" Батюк, похоже, много раз, потому что в ее социальных аккаунтах полно признаний в любви к нацистам.

 

Тут, кстати, стоит отметить, что речь идет не о простой учительнице, а аж о целом заместителе директора учебного заведения по учебно-воспитательной работе. В общем, скандал замять не получилось, поэтому осталась наша учительница без работы. И это очень мягкий сценарий, потому что в России, например, за подобное деяние Марьяне Батюк грозило бы уголовное преследование.

 

Но в открытой к нацистской идеологии Украине учительница считает себя пострадавшей стороной, поэтому теперь будет доказывать свою правоту в суде.

 

Бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров считает, что у педагога-нациста есть все шансы выиграть дело и добиться своего восстановления в должности.

 

Весь ужас этой ситуации заключается даже не в том, что человек со столь опасными взглядами будет продолжать работать с детьми, а в том, что речь идет о реабилитации вождя нацистов.

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Колесников Андрей Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Гитлер Львов
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