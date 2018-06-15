Посол Канады "поучил жизни" неблагодарных украинцев

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Украинцы относятся к осуществляемым в стране реформам с большим скепсисом, что, по мнению чрезвычайного и полномочного посла Канады в Украине Романа Ващука, полностью неправильно. Своим видением ситуации в Украине Ващук поделился с участниками общественно-политического форума "Есть ли окно возможностей для реформ за год до выборов?", который состоялся накануне.

Неизвестно откуда, но у Ващука есть сведения, согласно которым уровень благосостояния украинцев медленно, но стабильно растет. При этом, украинские обыватели почему-то не связывают положительную динамику уровня жизни с реформами, которые полным ходом идут в стране. Ну, на бумаге полным ходом, а на практике, конечно, неизвестно.

"В приватных разговорах многие украинцы говорят, что с 2012-го года их семейное благополучие только растет. Но вслух об этом почему-то никто не высказывается. Есть такое глобальное мнение, согласно которому жить в Украине становится только хуже. Это очень странно, потому что я лично знаю очень многих людей, которые своими действиями создают положительные изменения. И люди чувствуют эти изменения на примере своих увеличивающихся семейных бюджетов, но совсем не связывают это с проводимыми реформами", — цитируют Ващука украинские СМИ.

В общем, украинцы, если продолжить линию мысли посла, являются какими-то сплошь неблагодарными — цивилизованный мир дал им реформы, а они в ответ говорят: "Нет, не хотим, хотим, чтобы все было плохо".

Тут Роман Ващук видит недоработку правительства — ведь это именно оно должно было объяснить людям, что реформы — это хорошо, правильно, и вообще. Но почему-то не объяснило. Да и трудно представить в виде чего-то хорошего образовательную реформу, делающую русскоязычное население Украины гражданами второго сорта, или медицинскую реформу, которая больше похожа на геноцид. Но канадскому послу, конечно, виднее.

"Нужно просто мыслить более позитивно. Люди зачем-то цепляются за какие-то неудачные моменты, но совсем не замечают и не хотят замечать позитивные изменения. Все думают, что реформы проводятся только лишь для того, чтобы Киеву дали очередной транш ВМФ. Это, безусловно, тоже важно, но главное другое. Главное — это позитивные изменения, которые благодаря реформам останутся надолго. Украинцам нужно радоваться реформам, а не сопротивляться им", — резюмировал Ващук.