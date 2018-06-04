В Канаде 17-летний подросток посадил неисправный самолет на шоссе

Авиапроисшествие в Канаде — легкомоторный самолет, в котором возникла неисправность, совершил экстренную посадку на шоссе в районе Торонто. За штурвалом самолета, как сообщает тв-канал Global News, находился 17-летний пилот.
"Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Речь идет о небольшом самолете, который вылетел из Ошавы, однако вскоре пилот сообщил о поломке мотора. 17-летний парень, который управлял воздушным судном, благополучно посадил его на скоростной трассе, в восьми с половиной десятках километров от Торонто", — говорится в ТВ-сюжете.
Посадка прошла успешно и самолет, как и находившийся внутри него пилот, не получил повреждений. В причинах неисправности двигателя самолета теперь разбираются специалисты.
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