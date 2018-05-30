К убийству Бабченко причастна украинская полиция? Важные подробности!

Фото из открытых источников

Крича на весь мир о "кремлевском следе" и "руке Москвы" в убийстве журналиста Аркадия Бабченко, Украина упорно отказывается лежать буквально лежащие на поверхности улики и доказательства в этом деле. И это естественно - поскольку таковые прямо и недвусмысленно указывают на причастность к убийству тамошних "правоохранителей".

Как стало известно, буквально в день трагедии, утром 29 мая в дом по Никольско-Слободской улице, где последние полгода проживал с семьей Аркадий Бабченко нагрянула киевская полиция, активно проводившая какие-то непонятные манипуляции с установленными там камерами наблюдения. По официальной версии - якобы "искала какое-то видео"? Какое? Для чего? В рамках какого уголовного дела или иного расследования? Ответов на эти вопросы нет и не предвидится. Да их и не может быть!

И причина тут, совершенн очевидно, в том, что никакие записи полиция не искала - она отключала камеры слежения, либо вовсе выводила их из строя. Тому, что в момент убийства и накануне такового камеры не работали, имеется железное доказательство. А именно - аляповатый, намалеванный кое-как "фоторобот" предполагаемого убийцы. Если бы система видеонаблюдения была исправна, фоторобот был бы совершенно иным - не рисованным. Кстати, большой вопрос - а с чьих слов, на основании чьих показаний его вообще составляли?!

По имеющимся данным, все поголовно соседи Бабченко по дому при опросе заявили, что "ничего не видели, ничего не слышали, ничего не знают". Жилец из соседней квартиры вообще выдал следующий пассаж: "Не знаю, что тут было, чего не было. тут так лифт грохочет, что может стрелять кто угодно, хоть из автомата - ничего не слышно!" По свидетельствам очевидцев полицейские по нынешний момент шатаются вокруг дома в поисках "зацепок", при этом пытаясь даже "потрошить" стоящие рядом машины - в поисках случайных записей на видеорегистраторах. Еще одно доказательство в пользу того, что штатная система наблюдения после утреннего визита полиции работать перестала!

Но откуда же тогда взялся "фоторобот"? А вот тут есть одна, крайне интересная версия. Украинское издание "Тексты" как-то очень оперативно подсуетилось, сравнив состряпанный украинской полицией "портрет" предполагаемого убийцы Бабченко с фотографией некоего "киллера "Валидола", непонятно с какого перепугу названного "кремлевским убийцей". Вот, можете сравнить сами:

При этом тексты прямо ссылаются на признанный в России экстремистским ресурс «Кавказ-центр» который еще 3 мая опубликовал информацию о том, что, якобы "Валидол" был замечен в Киеве. И тут же предположило, что "уроженец Чечни Валид Лурахманов нацелился в Киеве на очередную жертву, указанную Лубянкой". Очаровательно, не правда ли? Вбрасываем заранее "в массы" нужную версию, проводим ликвидацию, срисовываем с фотографии назначенного загодя "убийцы" фоторобот, а потом ловим до Второго пришествия "неуловимого "Валидола"!

Кстати, глава Нацполиции Сергей Князев на прошедшем сегодня брифинге уже объявил, что против Бабченко действовала целая "киллерская банда": "Любителей задерживают на месте преступления. Это преступление совершено намеренно неизвестными лицами. Нажать на курок пистолета нужен один человек, но подготовить такое преступление — одним человеком не обойдешься!" Потрясающе профессиональное заявление для главного полицейского страны! Практически, уровень Виталика Кличко...

Кстати, Князев недвусмысленно предупредил журналистов, буде те вздумают совать свой нос куда не следует: "Уважаемые журналисты, приносите нам материалы. Если вы хотите создать частное детективное агентство — это одна история, а вторая история — вы обязаны по закону предоставить известную вам информацию Нацполиции." Красноречивое заявление, опять-таки свидетельствующее о том, что полиции в этом деле совершенно не нужны "неправильные" улики, свидетели или версии. Тяжело "ловить" самих себя...

В пользу предположения о том. что к убийству Бабченко имеет непосредственное отношение украинская полиция, свидетельствуют и некоторые косвенные, но важные детали. например то, что глава МВД Аваков как раз в момент преступления проводил "публичное мероприятие" - презентацию очередной собственной графоманской мазни. Очень уж смахивает на классическую организацию твердого алиби с большим количеством свидетелей. Или тот факт, что в нацполиции уже раз двести заявили, что Бабченко, мол, за охраной в ведомство никогда не обращался и об угрозах в свой адрес не сообщал. Твердят, прямо, как заведенные...

Что остается добавить? Мотив?! Ах, да, мотив... Он, как раз очевиден. С переформатированием "АТО" в сугубо войсковую операцию Аваков со своими комнатными "орлами" оказался весьма резко задвинут на третьи и далее роли. А это попахивает, знаете ли, нехорошим - урезанием полномочий, уменьшением финансирования, утратой политического веса, а то и вовсе переподчинением "личной армии Авакова" - национальной гвардии, тому же Наеву. Громкое убийство с политической подоплекой и заранее заготовленным "российским следом" в данном случае - как раз то, что надо! Сегодня ведомство Авакова снова в центре внимания. того и гляди, новых полномочий потребует. И ведь получит! Вот вам и мотив.

В заключение остается лишь вспомнить, что в убийстве журналиста Олеся Бузины след МВД, которое уже тогда возглавлял Аваков и подвизались его нынешние "первые лица", прослеживался более, чем явно...

P.S. Как стало известно позднее, Аркадий Бабченко оказался жив. Подробнее читайте тут.

Александр Неукропный специально для Planet Today