Аркадий Бабченко оказался жив. Сенсационное разоблачение!

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что провела спецоперацию по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, пишет ТАСС.
На созванном в Киеве в среду брифинге глава службы Василий Грицак заявил, что журналист не пострадал, после чего сам Бабченко вышел к журналистам.
"Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию", - сказал Грицак. По его словам, покушение "заказали российские спецслужбы".
"Заказчики обещали исполнителю - гражданину Украины, бывшему участнику силовой операции в Донбассе, $30 тысяч, 15 из них были переданы в качестве аванса. Посредник получил $10 тысяч", - рассказал глава спецслужбы. Он также сообщил, что три часа назад организатор убийства был задержан в Киеве.
Сам Аркадий Бабченко начал с того, что извинился перед женой "за весь тот ад, который ей пришлось пережить".
По его словам, "операция готовилась два месяца". "Меня посвятили месяц назад, - отметил он.- По результатам операции, человек взят, он находится под стражей".
Во вторник вечером, полиция Киева сообщила о нападении на Бабченко, в результате которого тот якобы был убит.
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