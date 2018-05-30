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Аркадий Бабченко оказался жив. Сенсационное разоблачение!

Среда, 30 Мая 2018 17:52
Аркадий Бабченко оказался жив. Сенсационное разоблачение! Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что провела спецоперацию по предотвращению убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, пишет ТАСС.

 

На созванном в Киеве в среду брифинге глава службы Василий Грицак заявил, что журналист не пострадал, после чего сам Бабченко вышел к журналистам.

 

"Мы предотвратили покушение на убийство Бабченко, проведя спецоперацию", - сказал Грицак. По его словам, покушение "заказали российские спецслужбы".

 

"Заказчики обещали исполнителю - гражданину Украины, бывшему участнику силовой операции в Донбассе, $30 тысяч, 15 из них были переданы в качестве аванса. Посредник получил $10 тысяч", - рассказал глава спецслужбы. Он также сообщил, что три часа назад организатор убийства был задержан в Киеве.

 

Сам Аркадий Бабченко начал с того, что извинился перед женой "за весь тот ад, который ей пришлось пережить".

 

По его словам, "операция готовилась два месяца". "Меня посвятили месяц назад, - отметил он.- По результатам операции, человек взят, он находится под стражей".

 

Во вторник вечером, полиция Киева сообщила о нападении на Бабченко, в результате которого тот якобы был убит.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Аркадий Бабченко
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