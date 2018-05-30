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Почему Киев убил Бабченко именно сейчас?! Три основные версии

Среда, 30 Мая 2018 07:30
Почему Киев убил Бабченко именно сейчас?! Три основные версии Фото из открытых источников

То, что случившееся в Киеве убийство "оппозиционного" российского журналиста Аркадия Бабченко является продолжением трагичной и закономерной череды смертей таких же "беглецов от режима", неизменно находящих в "нэзалэжной" нелепую гибель, никакому сомнению не подлежит. Открытым пока остается только один вопрос:"Почему именно сейчас?"  Постараемся найти  ответ на него.

 

Официальная версия Киева, естественно, уже озвучена. И, опять-таки, более, чем ожидаемо - наигрязнейшим "рупором" "нэзалэжной". Первым, опережая всех,  огромным постом в своем любимом Facebook разразился советник министра внутренних дел, народный депутат Украины Антон Геращенко:

"Путинский режим метит в тех, кого нельзя сломать или запугать. Сегодня в Киеве на пороге квартиры, где он жил, был застрелен известный российский журналист Аркадий Бабченко, последовательный противник путинского режима и Друг Украины.

В доме закончился хлеб. Аркадий пошёл в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко. Сердце Аркадия остановилось в карете «скорой помощи» по дороге в больницу.

На место убийства Друга Украины выехала следственно-оперативная группа полиции. Лучшие следователи будут заниматься расследованием этого жёсткого убийства. Очевидно, что одной из версий будет - действия российских спецслужб по устранению лиц, мешающих и дальше отравлять сознание россиян правдой о том, что на самом деле происходит в России и в Украине. Пусть земля будет тебе пухом Аркадий!Знаю, тебя было нельзя купить или запугать. Ты стал ещё одним мучеником за свободу России и за мир в Украине."

 

Обнять и плакать... Вот только сразу же вылазит довольно жесткая нестыковка. Геращенко, по обыкновению брешет, как сивый мерин. В Интернете на момент написания данной статьи уже полно фотографий с места убийства - качественных и сделанных крупным планом. Публиковать их мы не стали по этическим соображениям, но любой желающий загуглит искомое в три секунды. Впрочем, - вот ссылка на фото. Так вот - тело убитого лежит однозначно ВНУТРИ квартиры - не на пороге. Возможно - в глубине    прихожей, или даже дальше. Признаков перемещения тела нет - кровавый след, неизбежный в таких случаях, отсутствует.  Следовательно, никакой убийца с лестничной площадки в Бабченко не стрелял. Либо - такое было возможно только если покойный, войдя в дом оставил входные двери открытыми нараспашку. В Киеве сегодня никто в здравом уме так не поступает, уж поверьте! 

 

Это же соответствует и первоначальным показаниям супруги Бабченко - позвонив в полицию, она заявила, что "обнаружила окровавленного мужа В КВАРТИРЕ". Кстати, довольно странным выглядит то, что жена не услышала  нескольких выстрелов в замкнутом пространстве. Глушитель? Возможно... Судя по характеру повреждений, калибр оружия был небольшой. Скорее всего - 22-й по американской таблице калибров или 5.6 - по советской. Впрочем, она утверждает, что находилась до этого в ванной. И, кстати - еще одна нестыковка - Геращенко утверждает, что журналист "вышел за хлебом". Но у его руки лежит выпавшая в момент падения тела бутыль с водой. Так выходил ли он из квартиры вообще? Еще одна кричащая нестыковка - Геращенко утверждает, что журналист "скончался в карете скорой помощи". Простите, но на фотографиях с места происшествия виден ТРУП! Со стопроцентной гарантией - я знаю, о чем пишу... И еще одно - судя по, опять-таки снимкам, супруга даже не попыталась поднять лежащего в луже крови мужа, оказать ему помощь в конце-концов... Почему?! Изложенная Геращенко версия выглядит враньем на 99% минимум.

 

Картина места преступления заставляет предположить совершенно иную версию - в Бабченко стрелял тот, к кому он совершенно безбоязненно повернулся спиной! Хорошо знакомый ему человек, из тех, кого пускают в дом. Или, как минимум, доверчиво распахивают двери. То, что у каждого "перебежчика", подобного покойному  Бабченко, имеются кураторы из Службы безопасности Украины будут отрицать только полные отморозки вроде Геращенко. Возможно, именно таковой куратор и навестил своего "подопечного"? В последний раз... Кстати, среди сотрудников СБУ весьма популярен старый добрый советский пистолет ПСМ - как раз калибра 5.6 мм.

 

На Украине, естественно, уже все "известно". По крайней мере - все решено "между своими", Русофобский вой в СМИ и соцсетях стоит такой, что уши вянут. Полиция ПОКА проявляет толику сдержанности, но уже с вполне определенным уклоном. Глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что версий мотивов убийства Бабченко, собственно две - его профессиональная деятельность, либо "гражданская позиция" убитого. Ну, то на то и выходит - ежу ж понятно, кто виноват... Тем временем коллеги Бабченко и политтусовка "нэзалэжной" уже вовсю оглашают "виновных" и "выносят приговоры". Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев без тени сомнения рубит сплеча:

""Ни в личности, ни в деятельности Аркадия не было ничего бытового. Человек был чистый, как лист бумаги, на которой он писал. Он не имел врагов в Украине вообще. Кристально чистый случай террористического убийства. Никакого другого заказчика, кроме властей Российской Федерации, я в этом преступлении не вижу. И придумать не могу, даже если захочу это сделать. Это русская пуля. Не важно, кто исполнитель. Я точно знаю: это они!"

 

Подобных "версий" в "нэзалэжной" гуляет уже миллион и пересказывать их все не вижу нужды - к чему тиражировать грязь? Ограничусь одной - исключительно совершенно фееричной ее шизофреничности. Озвучил ее известный своей русофобией украинский политолог Тарас Березовец:

"Убийство российского журналиста Аркадия Бабченко могло быть совершено вдогонку завершившемуся финалу ЛЧ в Киеве. Спецслужбы Украины имели достоверную информацию о готовящемся теракте в столице, которые разрабатывала российская разведка. В силу готовности СБУ и Нацполиции либо в результате форс-мажора осуществить задуманное российским спецслужбам не удалось. По все видимости, Аркадий Бабченко мог стать жертвой случайного выбора из среды российской эмиграции в Украине, так как выбор цели должен был соответствовать нескольким требованиям: быть публичным и четко ассоциироваться с антипутинской оппозицией. 

 Вероятнее всего, он был выбран в силу цейтнота времени и необходимости выполнить заказ в сжатые сроки.  Излишне говорить, что убийство Бабченко это классический теракт. Пора наконец отбросить иллюзии и понять, что это война, война против Украины и всего цивилизованного мира. Война, в которой не берут пленных. Цель которой со стороны Кремля - победа любой ценой, любой кровью, любыми жертвами."

 

С шизоидными версиями покончено, перейдем к версиям настоящим. То, что Бабченко - очередная "скаральная жертва" отправленная Киевом  в небытие за использованностью и ненадобностью (вслед за Павлом Шереметом и Денисом Вороненковым), совершенно очевидно. Однако, резоннее было бы осуществить это ритуальное убийство за день до открытия футбольного ЧМ-2018 в России, либо в сам день начала чемпионата. Почему же так поторопились? Основных версий тут три. Первую из них уже озвучили даже на Украине: "Два резонансных убийства подряд и уже никто не помнит, что Порошенко заплатил 400 тысяч долларов за встречу в США", - написал в Facebook украинский юрист Андрей Портнов. Очень похоже на правду...

 

В "порошенковской" версии возможен еще один вариант. Убийство Бабченко может быть связано и с введением им в действие обновленных санкции СНБО Украины против российских СМИ. После этого украинские провайдеры начали ограничивать доступ к  российским сайтам НТВ, РЕН ТВ и ВГТРК, телеканалам "Россия 1", "Россия-Культура", "Россия 24", "РТР-Планета", "Цифровое ТВ". Погром, устроенный СБУ 15 мая офисе "РИА Новости-Украина" в Киеве и арест его руководителя Кирилла Вышинского были наиболее "яркой" частью этом кампании. Очевидно, по животной "логике" Порошенко и его окружения, все происходящее можно представить как достаточный "мотив для Кремля", чтобы "замочить" на территории Украины кого-то из бывших русских "оппозиционных журналистов". 

 

Версия вторая связана как раз с брызжущим слюной "главным расследователем российских терактов" Антошей Геращенко. До жути характерная деталь - пост о смерти Бабченко и пост о реакции самого Геращенко на его заочный арест Басманным судом Москвы начинается с одной и той же фразы - слово в слово, буква в букву! На геращенковский "Миротворец" ведут следы многих политических убийств и покушений на Украине. Почему бы злопамятному Антоше не ответит ненавистной России такой вот феерической подлянкой? Более, чем в его стиле. А жертву можно и новую подобрать. В возможностях и способности Геращенко  организовать убийство, а потом на нем же от всей гнилой души и попиариться всласть, сомневаться не приходится нисколько. И, кстати, ну уж слишком оперативно он на случившееся отреагировал. Слишком  складную и лживую версию (полное впечатление - наперед приготорвленную) изложил.

 

Третья версия несколько сложнее и запутаннее. но обойти ее тоже нельзя. Именно 29 мая Апелляционный суд Львовской области оставил в силе оправдательное решение Долинского суда Ивано-Франковской области для журналиста Руслана Коцабы, которого обвиняли в госизмене. На сегодняшний день журналист является полностью оправданным, с него сняли все обвинения. Коцаба отреагировал на происшедшее весьма своеобразно, и вовсе не со смирением и страхом!  Он заявил:"Это не последняя капля. Последняя капля будет тогда, когда изменится власть, и те, кто меня судил, окажутся за решеткой. Вот это будет последняя точка. Потому что они мне испоганили жизнь,  я из-за них сидел в тюрьме. Кто мне теперь вернет здоровье? Кто вернет мои годы жизни, что моя семья настрадалась? Прокуроры даже не извинились, они просто повернули головы и пошли себе. Но я скажу еще так:  для страны мое оправдание - это хороший знак, что скоро все изменится!"

 

Очень может быть, что пули, выпущенные именно в этот день в Бабченко - ясное и четкое послание всем тем, кто думает так же, как Коцаба. В первую очередь - именно журналистам. ради того, чтобы приструнить их в очередной раз перед грядущими в стране выборами, киевская хунта запросто могла и "сакральную жертву" израсходовать раньше, чем было запланировано. Благо, у нее таковых в планах, наверняка немало.   Так или иначе, но и русофобствующая Украина и остальные западные "друзья" России попытаются "выжать" эту смерть по-максимуму. По сути дела, Бабченко неминуемо станет "новым Скрипалем", хотя и местечкового масштаба. дело никогда не будет расследовано (так же, как убийства все тех же Шеремета и Вороненкова), либо миру будут явлены назначенные заранее подставные "исполнители", указывающие на "правильных" заказчиков.

 

Кровь высохнет быстро. Грязь будут развозить долго... 

Александр Неукропный специально для Planet Today                              

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина убийство журналиста Аркадий Бабченко Порошенко Геращенко
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