Украина становится все более опасным местом для белорусов

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В украинском Чернигове начался суд над гражданином Белоруссии Юрием Политикой. Обвиняемому в "передаче секретных военных данных иностранному государству" белорусу грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. И это при том, что все его дело - явная провокация украинского СБУ.

Политике предъявлены обвинения в том, что он "пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемку зоны АТО". К таковой якобы прилагалась еще и "секретная карта наступательной операции "Шторм", которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года между Мариуполем и Новоазовском. Задержан белорус был 16 июня 2017 года на пункте пропуска Новые Яриловичи. По словам Юрия, после задержания он был немедленно подвергнут пыткам со стороны сотрудников СБУ - с целью добиться признания несуществующей "вины".

"Меня задержали в 16:30, а по документам значится 21:00. В течение 4-5 часов на меня сильно давили - вывезли в лес, угрожали оружием," - рассказывает Политика. Свою вину в "шпионаже" он отрицает категорически: "Я полностью отрицаю свою вину. Ничего из того, что мне приписывают, не было. Я – не шпион! Ни на кого не работал – ни на Беларусь, ни на Россию. У них есть только одни предположения – то я работал на КГБ Беларуси, то на ФСБ России. Они сами не уверены точно."

Самое интересное, что в Украинских СМИ уже даже опубликовано имя того, кто сперва подсунул Юрияю "секретную карту", а потом сам же и заявил на него в СБУ. как на шпиона! Это - некий житель Черниговщины Дмитрий Острик, бывший боец батальона "Донбасс", ныне – командир взвода, преподаватель по тактико-специальной подготовке в учебном центре "Десна". Острик признался, что это он "слил" Политике одну из карт, с которой белоруса потом поймали в Новых Яриловичах. Причем сделал это уже после общения с представителями Службы безопасности.

Совершенно непонятно, какая нелегкая понесла 33-летнего (не мальчик уже!) белоруса на Украину, да еще и подтолкнула связаться в Чернигове с крайне "мутной" "волонтерской организацией "Север", чьи члены не вылазят из "зоны АТО". выполняя там какие-то непонятные "задачи по поддержке армии". Достаточно уже того, что "общественное формирование" создано на базе одноименного "добровольческого" карательного батальона и из бывших же карателей на 80%, как минимум и состоит? Что общего с этой публикой могло быть у приличного парня, Юриста из Минска?

Наверное, жизнь в абсолютно мирной, спокойной, безопасной и благополучной Белоруссии показалась ему слишком пресной. По собственному признанию Юрия, он "...решил, что нужно что-то менять в жизни. Надеялся получить адреналин. Чтобы было что-то новое, интересное. Даже и не думал, что так все закончится." Что ж, адреналина Политике теперь хватит до конца дней - при любом исходе дела. Впрочем, превратившись из романтика в реалиста в благополучных исход он сам не очень-тот верит: "Что можно ожидать от государства, которое меня пытало? Считаю, что прокуратура, СБУ, судьи связаны друг с другом."

Увы, не первый раз уже запоздалое прозрение относительно "демократичности" и "европейскости" Украины. а также свободы в ней приходит к гражданам Белоруссии в камерах украинских следственных изоляторов. мы уже писали о возмутительной истории белоруса Тимофея Кохновича, который, приехав на Украину "за свободой", оказался за решеткой за отказ платить огромную взятку местным полицейским, впоследствии подбросившим в его дом патроны и сфабриковавшим уголовное дело. писали о случаях нападения на граждан Белоруссии на Западной Украине - когда их за прикрепленную на автомобиль "георгиевскую" ленточку подвергали угрозам, унижениям, задерживали и штрафовали.

Многие эксперты склонны считать, что все топорные и откровенно провокационные действия "спецслужб" Украины в отношении граждан РБ - это, прежде всего, месть за профессиональную работу КГБ Белоруссии, оперативно отлавливающего на своей территории террористов и шпионов с украинскими паспортами - таких, как планировавший теракт в Крыму Павел Гриб или "журналист" из ГРУ генштаба украинской армии Павел Шаройко, пытавшийся создать в Белоруссии целую шпионскую сеть.

Так или иначе, белорусам, привыкшим к суровому, но Закону, стоит сто раз подумать перед тем, как искать "свободу" или приключения на Украине, территория которой становится для них все более опасным местом.

Александр Неукропный специально для Planet Today