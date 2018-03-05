Украина становится все более опасным местом для белорусов

В украинском Чернигове начался суд над гражданином Белоруссии Юрием Политикой. Обвиняемому в "передаче секретных военных данных иностранному государству" белорусу грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. И это при том, что все его дело - явная провокация украинского СБУ.
Политике предъявлены обвинения в том, что он "пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемку зоны АТО". К таковой якобы прилагалась еще и "секретная карта наступательной операции "Шторм", которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года между Мариуполем и Новоазовском. Задержан белорус был 16 июня 2017 года на пункте пропуска Новые Яриловичи. По словам Юрия, после задержания он был немедленно подвергнут пыткам со стороны сотрудников СБУ - с целью добиться признания несуществующей "вины".
"Меня задержали в 16:30, а по документам значится 21:00. В течение 4-5 часов на меня сильно давили - вывезли в лес, угрожали оружием," - рассказывает Политика. Свою вину в "шпионаже" он отрицает категорически: "Я полностью отрицаю свою вину. Ничего из того, что мне приписывают, не было. Я – не шпион! Ни на кого не работал – ни на Беларусь, ни на Россию. У них есть только одни предположения – то я работал на КГБ Беларуси, то на ФСБ России. Они сами не уверены точно."
Самое интересное, что в Украинских СМИ уже даже опубликовано имя того, кто сперва подсунул Юрияю "секретную карту", а потом сам же и заявил на него в СБУ. как на шпиона! Это - некий житель Черниговщины Дмитрий Острик, бывший боец батальона "Донбасс", ныне – командир взвода, преподаватель по тактико-специальной подготовке в учебном центре "Десна". Острик признался, что это он "слил" Политике одну из карт, с которой белоруса потом поймали в Новых Яриловичах. Причем сделал это уже после общения с представителями Службы безопасности.
Совершенно непонятно, какая нелегкая понесла 33-летнего (не мальчик уже!) белоруса на Украину, да еще и подтолкнула связаться в Чернигове с крайне "мутной" "волонтерской организацией "Север", чьи члены не вылазят из "зоны АТО". выполняя там какие-то непонятные "задачи по поддержке армии". Достаточно уже того, что "общественное формирование" создано на базе одноименного "добровольческого" карательного батальона и из бывших же карателей на 80%, как минимум и состоит? Что общего с этой публикой могло быть у приличного парня, Юриста из Минска?
Наверное, жизнь в абсолютно мирной, спокойной, безопасной и благополучной Белоруссии показалась ему слишком пресной. По собственному признанию Юрия, он "...решил, что нужно что-то менять в жизни. Надеялся получить адреналин. Чтобы было что-то новое, интересное. Даже и не думал, что так все закончится." Что ж, адреналина Политике теперь хватит до конца дней - при любом исходе дела. Впрочем, превратившись из романтика в реалиста в благополучных исход он сам не очень-тот верит: "Что можно ожидать от государства, которое меня пытало? Считаю, что прокуратура, СБУ, судьи связаны друг с другом."
Увы, не первый раз уже запоздалое прозрение относительно "демократичности" и "европейскости" Украины. а также свободы в ней приходит к гражданам Белоруссии в камерах украинских следственных изоляторов. мы уже писали о возмутительной истории белоруса Тимофея Кохновича, который, приехав на Украину "за свободой", оказался за решеткой за отказ платить огромную взятку местным полицейским, впоследствии подбросившим в его дом патроны и сфабриковавшим уголовное дело. писали о случаях нападения на граждан Белоруссии на Западной Украине - когда их за прикрепленную на автомобиль "георгиевскую" ленточку подвергали угрозам, унижениям, задерживали и штрафовали.
Многие эксперты склонны считать, что все топорные и откровенно провокационные действия "спецслужб" Украины в отношении граждан РБ - это, прежде всего, месть за профессиональную работу КГБ Белоруссии, оперативно отлавливающего на своей территории террористов и шпионов с украинскими паспортами - таких, как планировавший теракт в Крыму Павел Гриб или "журналист" из ГРУ генштаба украинской армии Павел Шаройко, пытавшийся создать в Белоруссии целую шпионскую сеть.
Так или иначе, белорусам, привыкшим к суровому, но Закону, стоит сто раз подумать перед тем, как искать "свободу" или приключения на Украине, территория которой становится для них все более опасным местом.
Александр Неукропный специально для Planet Today
На севере острова Хонсю высоко в горах расположена удивительная деревня Дзао Кицунэ Мура. Это место ...
Боевой запуск «Искандер-М» показали на видео
- Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?
- Он первый начал!
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.