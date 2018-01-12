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Как белорус Кохнович от "тоталитаризма" на "свободной" Украине спасался

Четверг, 11 Января 2018 15:52
Как белорус Кохнович от &quot;тоталитаризма&quot; на &quot;свободной&quot; Украине спасался Фото из открытых источников

Общаясь с жителями прекрасной страны Белоруссии, нет-нет, да и приходится слышать от некоторых: "Живем, в принципе, неплохо, но... Свободы мало. Давят! Милиция там, КГБ... А вот на Украине,  там - да! Там - свобода!" Предлагаю вам подлинную историю белоруса, которому подобные мысли обошлись очень и очень дорого.

 

Тимофей Кохнович, 43-летний предприниматель, приехал на Украину несколько лет назад и получил сперва статус политического беженца, а затем и гражданство "нэзалэжной". Согласно заявлению  украинской полиции,  Кохнович, вроде бы фигурирует в базе данных Интерпола, находясь в международном розыске за незаконную предпринимательскую деятельность и отмывании денег. Как там оно обстоит на самом деле предоставим разбираться кому положено - правоохранителям Белоруссии. Впрочем, суть истории не в этом...

 

Перебираясь на Украину, Кохнович, наверняка, руководствовался тем, что страна эта - "свободная", и никакой милиции там нет, а есть полиция - вся сплошь "новая", "реформированная" и абсолютно некоррумпированная. Вот в этом и состояла его фатальная ошибка. Как раз именно распрекрасная "новая полиция" и обратила на белоруса самое пристальное внимание. И если вы думаете, что при этом украинские "копы" имели в мыслях как можно скорее выполнить запрос европейских коллег, то - зря.

 

Полицейские "нэзалэжной" твердо решили "развести" Кохновича на деньги. И на очень немаленькие! За  невысылку "в страну происхождения" с него потребовали выкуп в $300 000! Когда Кохнович, слегка офонаревший от таких аппетитов, платить отказался, полицейские поумерили пыл и "милостиво" сбросили цену за его свободу и дальнейшее пребывание на Украине до  $50 000. Но и этих денег белорус им платить не собирался - какого лешего! Он же в свободной стране, а не на территории "милицейского произвола!"

 

Насколька Украина "свободна" и насколько хороша ее "новая полиция", Кохновичу предметно объяснили 27 декабря 2017 года. Тогда к нему в дом нагрянули "копы" - но уже не для деловых переговоров, а с ордером на обыск. В процессе такового, вполне прогнозируемо, были обнаружены боеприпасы - 11 патронов к травматическому оружию. Несмотря на то, что за хранение таковых - даже  без соответствующих разрешений, уголовная ответственность на Украине  не предусмотрена, Кохновича повезли в участок, где увлеченно принялись "шить" ему дело уже о... незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов!

 

События принимали все более неприятный оборот - из участка Кохнович отправился уже в следственный изолятор, откуда выйти был должен только 31 декабря. Впрочем, надежды белоруса хотя бы встретить с семьей  и так  безнадежно испорченный  Новый год тоже пошли прахом! Озлобившиеся до предела  полицейские в последнюю минуту умудрились  составить на него новый протокол задержания - уже  на основании того, что предприниматель находится в розыске за совершение уголовного правонарушения  как гражданин Белоруссии. Новый год Кохнович встречал на нарах...

 

1 января в суде прокурор потребовал  арестовать Тимофея Кохновича на 40 суток  -  с последующей  экстрадицией в Белоруссию.  Но тут уж воспротивилась судья - и в требовании этом отказала. Кохнович, наконец, оказался на свободе. И вот после этого нехорошо начало становиться как раз полицейским...

 

 8 января в Интернет были выложены кадры с камер видеонаблюдения, установленных по месту жительства Кохновича  -  и именно   там, где проводился обыск. На кадрах этих прекрасно видно, как полицейские... подбрасывают белорусу патроны! Фантастическая жадность украинских "копов" прекрасно сочетается с совершенно феноменальной тупостью - совершать должностное преступление "на камеру", то ли не увидев таковой, то ли не подумав о возможности ее наличия... Это надо уметь!

 

Теперь, когда вся крайне неприятная подоплека гнусной истории всплыла наружу, в полиции обещают "разобраться" и "принять меры". Там заявили: «Служебное расследование начато. Разберемся и если найдем виновных, то накажем. Покрывать не будем!» Накажут ли кого-то реально - большой вопрос. А уж дальнейшее спокойное и безопасное пребывание на территории "свободной" Украины оказавшегося в центре такого скандала Тимофея Кохновича становится и вовсе крайне проблематичным.

 

Уже готовя статью к печати, наткнулся на свежую новость - 10 января на популярном украинском курорте "Буковель" произошел крайне неприятный инцидент с туристами из Белоруссии. Трем мужчинам и двум женщинам, на лобовом стекле автомобиля которых была прикреплена Георгиевская лента не повезло наткнуться на крайне бдительного и крайне злобного СУГС-патриота, пришедшего от ее вида в бешенство. На требование снять "колорадскую ленточку", белорусы ответили решительным отказом. И началось...

 

Еще больше им не повезло в том, что это был депутат Ивано-Франковского облсовета от одной из националистических партий -  некий Андрей Марийчин. Скрутив с "вражеской" машины номера (на что, естественно, не имел совершенно никакого права!), депутат вызвал не только полицию, но и, что гораздо хуже - "друзей - АТОшников" ! О дальнейших событиях он сам похваляется журналистам:

 

“До приезда полиции минут  за 5 приехали наши ребята-АТОшники, человек двадцать, так что белорусы запомнят надолго, какую символику тут можно использовать. А суд и  полиция – это для них уже было как помилование. Но судья очень хорошо им все разъяснил..."

 

"Разъяснил" судья действительно неплохо - гостям из Белоруссии "впаяли" штраф по самому высшему пределу - 2550 гривен, что составляет около $100. Впрочем, туристам, с учетом полученного ими опыта общения с "хероями АТО" следует радоваться тому, что они вообще остались живы. Могли бы вполне и избить до полусмерти, и автомобиль отобрать. На Украине сегодня и не такое случается. 

 

Так, что - "Добро пожаловать на "территорию свободы", дорогие белорусы!" За иллюзии и заблуждения порой приходится и платить, и  расплачиваться очень дорого.

Александр Неукропный специально для Planet Today             

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Александр Неукропный Опубликовано в Кризис на Украине   Теги Украина Белоруссия Новая полиция Взятки нацисты

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  • Полностью согласен с выводами автора статьи. В августе 2017 года находясь в Бресте на белоруско-польской границе был свидетелем разговора белорусов, которые именно восхволяли свободу в польше и украине. На мой вопрос: ребята вы действительно верите в этот бред? Ответ был поразительный: хуже чем есть не будет. Мне довольно часто приходится пересекать границу в Бресте, удивительные вещи там происходят. Налажен транзит бензина и дизеля в Польшу легковыми автомобилями, почему это не видят погранцы, КГБ и таможня думаю легко объясняется. В этом процессе участвуют все молодые люди г.Брест. В день они снимают навар минимум 50 зелёных. Вот это и есть основная причина начала разложения общества. И не может быть, чтобы в этом процессе участвовали одни молодые люди, которые не понимают делают всё, чтобы разрушить страну.
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