Volkswagen и Adidas послали подальше и Климкина, и Украину

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Что делают нормальные, респектабельные люди, когда к ним вдруг начинает приставать грязный сумасшедший, начинающий в чем-то упрекать, чего-то требовать, да, вдобавок - еще и угрожать? Правильно - брезгливо отмахиваются и с гримасой отвращения идут себе дальше. Примерно так все и произошло с "великим дипломатом" Климкиным, вздумавшим "построить" немецкие концерны с мировым именем.

Произошло сие невероятное событие во время пресс-конференции с германским коллегой Климкина - министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, проходившей 3 января в Киеве. Вдоволь натрепав языком по поводу "происков России" на Донбассе и в Крыму, Паша вдруг решил резко сменить тему и разразился гневной филиппикой в адрес... никак не русских, но немцев!

"Сейчас есть, конечно, компании, которые позволяют своим ритейлерам, такие как, например, Volkswagen или Adidas, Крым причислять к территории России. Мы их безусловно достанем, достанем не только политическими, но и юридическими методами!"

Изумительная риторика - уровня гопника из городских трущоб. Впрочем, крайне органично звучащая в устах главы МИД "нэзалэжной". Мол, "ходите-оглядывайтесь, ножичков... то есть - методов, у нас на всех хватит! Достанем полюбасу, гадом буду!" Интересно только, как именно этот умалишенный собирается "доставать" НЕМЕЦКИЕ компании с мировым именем и годовым бюджетом, не снившимся "стране", которую он представляет.

Между прочим, основанием для этого безобразного "наезда" послужило заявление "конторы" еще более нелепой, чем климкинский МИД - министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц "нэзалэжной". Это именно его бдительные сотрудники в декабре 2017 года громогласно заявили о якобы выявленных ими "фактах работы немецких компаний в Крыму".

В "черный список зрадныков" внесли почтового оператора DHL Express, а заодно и известнейших производителей спортивных товаров Adidas и Puma. Жуткую ярость чиновников из "миноккупации" вызвало то, что на сайте Adidas указаны адреса официальных магазинов в Крыму. И при этом - о ужас, о зрада! - "принадлежность полуострова конкретной стране не указывается." Естественно, сотрудники смешного "министерства" тут же подняли дикий вой - мол, это "противоречит политике непризнания, предусмотренной принятой в марте 2014 года резолюцией Генассамблеи ООН, а также санкциям со стороны Европейского Союза."

Еще в большее бешенство "миноккупацию" привели (как указано на официальном сайте этой шарашкиной конторы) "факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов на территории аннексированного Крыма". Как заявили там, "...речь идет о фактах использования торговых марок таких мировых автомобильных брендов, как Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG ( BMW), Renault, Lexus."

Оказывается, "...расположенные на территории дилерские центры в Крыму предоставляют полный набор услуг, в том числе, продажу автомобилей указанных марок, оформление соответствующих документов, проведения техобслуживания автомобилей, продажу оригинальных запчастей, проведение гарантийных работ..."

"Использование всемирно известных торговых марок автопроизводителей на временно оккупированной территории Украины нарушает санкционный режим, введенный США, ЕС и другими странами мира против РФ в связи с вооруженной агрессией против Украины, оккупацией АР Крым и города Севастополя и вооруженного конфликта на Донбассе" - вопиет "миноккупации".

Впрочем, могли бы попросту заявить: "В Крыму происходит использование ВСЕХ мировых автомобильных брендов, которые чихать хотели на Украину, ее смешные претензии и убогие "санкции". Так, по-моему, честнее было бы. По какой причине Климкин прицепился именно к Volkswagen - решительно непонятно. Очевидно, скудный умишко больше одной марки машины вместить неспособен...

И какова же была реакция самих "обвиняемых"? Она воспоследовала! А вы как думали? Европейцы же. Корректны даже с сумасшедшими... В пресс-службе концерна Volkswagen заявили: "Естественно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и соблюдают принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас удивление". Еще более лаконичны были в Adidas: "Adidas в принципе придерживается действующего законодательства."

А теперь САМОЕ смешное... На Украине вот эти ответы расценили, как... великую дипломатическую победу! Честное слово! "Немецкие фирмы открещиваются от оккупированного Крыма!" "Volkswagen оправдывается перед украинским МИД!" - ну, вот такие примерно заголовки пестрят в СМИ "нэзалэжной".

Простите, это мне одному кажется, что никто ни перед кем и не думал оправдываться и ни от чего "открещиваться"? Что от попытавшегося затеять базарную свару "министра" просто отмахнулись - как от крикливого дурака, как от брехливой собаки?

По-моему, культурные немцы просто отправили и Климкина, и Украину по тому адресу, куда ни на Volkswagen не доедешь, ни в Adidas не дойдешь...

Александр Неукропный специально для Planet Today