Как Турция ИГИЛ сокрушала

Фото из открытых источников

Как известно, борьба с террористами – дело правое. А потому поучаствовать в победе над злобными негодяями, которые норовят взорвать все, до чего смогут добраться, старается каждый. И Турция не является исключением из правила. Тем более, что совсем недалеко развернулась полномасштабная война против представителей ИГИЛ, а в таком событии – грех не поучаствовать.

Конечно же, военные действия являются всегда чрезвычайно интересной темой для бесед. Однако куда более важным, с политической точки зрения, моментом является общая статистика в той или иной борьбе. Поэтому свою противостояние с ИГИЛ Турция оформила в качестве инфографики и предоставила на суд общественности.

Стоит отметить, что инфографика гласит, что борьбу с ИГИЛ Турция начала лишь в 2016 году. Это было сделано по политическим причинам. Ведь здесь, видимо, не принято вспоминать, что начинала страна Сирийский конфликт в рядах антиасадовской коалиции. Но потом, в силу ряда причин, Турция решила пересмотреть свои взгляды. И с 2016 года вступила в противостояние на стороне правительственных войск.

За это время страна успела сделать немало. Турки провели операцию под названием «Щит Ефрата», которая продолжалась на протяжении 217 дней. За это время войска Эрдогана успели освободить от влияния ИГИЛ более 2000 квадратных километров земли, на которых находились 243 населенных пункта. Несмотря на столь громкий успех, за время кампании турецкая сторона потеряла лишь 71 военнослужащего, что можно считать вполне положительным результатом. Потери же у ИГИЛ оказались значительно выше. 3000 террористов были убиты во время «Щита».

Не забыли о своих достижениях турки и на собственной территории. За время борьбы с ИГИЛ количество атак и нападений со стороны боевиков отмечено 20. За это время от рук террористов пострадали 300 гражданских. Если верить турецкой инфографике потери боевиков вновь оказались гораздо больше. Только арестованных оказалось 4378 человек. Выслано же из Турции оказалось около 1000 человек.

Вот такие достижения Эрдогана и его армии за последние несколько лет. Конечно же, на фоне Ирака или Сирии подобные цифры кажутся несколько более скромными, однако, если турецкая сторона не постеснялась ими похвастаться, можно считать, что их они вполне устраивают. Конечно же, если брать в учет также достижения во времена антиасадовской коалиции, можно было бы получить гораздо более смелые цифры. Однако вспоминать этот момент в Турции не спешат.