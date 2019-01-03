Четверг 03 января 2019 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Война в Сирии» Как Турция ИГИЛ сокрушала
﻿

Как Турция ИГИЛ сокрушала

Четверг, 03 Января 2019 15:54
Как Турция ИГИЛ сокрушала Фото из открытых источников

Как известно, борьба с террористами – дело правое. А потому поучаствовать в победе над злобными негодяями, которые норовят взорвать все, до чего смогут добраться, старается каждый. И Турция не является исключением из правила. Тем более, что совсем недалеко развернулась полномасштабная война против представителей ИГИЛ, а в таком событии – грех не поучаствовать.

 

Конечно же, военные действия являются всегда чрезвычайно интересной темой для бесед. Однако куда более важным, с политической точки зрения, моментом является общая статистика в той или иной борьбе. Поэтому свою противостояние с ИГИЛ Турция оформила в качестве инфографики и предоставила на суд общественности.

 

Стоит отметить, что инфографика гласит, что борьбу с ИГИЛ Турция начала лишь в 2016 году. Это было сделано по политическим причинам. Ведь здесь, видимо, не принято вспоминать, что начинала страна Сирийский конфликт в рядах антиасадовской коалиции. Но потом, в силу ряда причин, Турция решила пересмотреть свои взгляды. И с 2016 года вступила в противостояние на стороне правительственных войск.

 

За это время страна успела сделать немало. Турки провели операцию под названием «Щит Ефрата», которая продолжалась на протяжении 217 дней. За это время войска Эрдогана успели освободить от влияния ИГИЛ более 2000 квадратных километров земли, на которых находились 243 населенных пункта. Несмотря на столь громкий успех, за время кампании турецкая сторона потеряла лишь 71 военнослужащего, что можно считать вполне положительным результатом. Потери же у ИГИЛ оказались значительно выше. 3000 террористов были убиты во время «Щита».

 

Не забыли о своих достижениях турки и на собственной территории. За время борьбы с ИГИЛ количество атак и нападений со стороны боевиков отмечено 20. За это время от рук террористов пострадали 300 гражданских. Если верить турецкой инфографике потери боевиков вновь оказались гораздо больше. Только арестованных оказалось 4378 человек. Выслано же из Турции оказалось около 1000 человек.

 

Вот такие достижения Эрдогана и его армии за последние несколько лет. Конечно же, на фоне Ирака или Сирии подобные цифры кажутся несколько более скромными, однако, если турецкая сторона не постеснялась ими похвастаться, можно считать, что их они вполне устраивают. Конечно же, если брать в учет также достижения во времена антиасадовской коалиции, можно было бы получить гораздо более смелые цифры. Однако вспоминать этот момент в Турции не спешат.

Яндекс.Дзен

Корниенко Дмитрий Опубликовано в Сирия   Теги Новости Турция
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 37 Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 37 Спасатели продолжают разбор завалов рухнувшего подъезда десятиэтажки в Магнитогорске, им удалось извлечь из под руин еще одно тело, число жертв трагедии возросло до 37. Известно, что тела 22 погибших удалось…
В первый день Нового года скончался Крис Кельми В первый день Нового года скончался Крис Кельми Певец и музыкант Крис Кельми скончался 1 января в Подмосковье на 64-м году жизни. "Да, вчера в Новоглаголево в 18:45 мск до приезда скорой", - сообщил "Интерфаксу" в среду источник…
Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны Китайский беспилотный аппарат «Чанъэ-4» мягко сел на обратной стороне Луны. Это первая космическая станция, прилунившаяся на малоизученную территорию земного спутника, передает в четверг, 3 января, Лента.ру. На борту находится луноход,…
Кандидат от Коломойского объявил о выдвижении своей кандидатуры в Президенты Украины Кандидат от Коломойского объявил о выдвижении своей кандидатуры в Президенты Украины Владимир Зеленский объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины. Соответствующее выступление за несколько минут до Нового года вышло в эфире телеканала «1+1». Со своей стороны отмечу, если уж…
Читайте также
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной В ФСБ заявили о завершении строительства заграждения на севере Крыма. Возведение инженерных сооружений там объяснили возможным прорывом диверсионно-разведывательных групп. На границе Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы…
В Норвегии археологи обнаружили корабль древних викингов В Норвегии археологи обнаружили корабль древних викингов Ежедневная газета «Гардиан» (Великобритания) сообщила о необычной находке в северной части материковой Норвегии. Археологам в ходе раскопок при помощи радара удалось обнаружить древнюю могилу викингов, а также деревянный корабль –…
В районе Керченского пролива обезврежена бомба времён ВОВ В районе Керченского пролива обезврежена бомба времён ВОВ Представители Федеральной службы войск национальной гвардии Крымского полуострова случайно обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой войны возле берегов Керченского пролива. Пугающая находка была своевременно передана в руки саперам, которым удалось…
Тема дня
Не Россия: новый глава Пентагона назвал врагов США Не Россия: новый глава Пентагона назвал врагов США

В то время, пока мы фокусируемся на текущих операциях, и.о. министра обороны США Патрик Шанахан сказ...

Фото
5 самых зрелищных новогодних елок мира 5 самых зрелищных новогодних елок мира

Неважно, какой вид за окном — лежат ли сугробы или стройными рядами стоят пальмы, — Новый год для вс...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Я понимаю, что птицы зимой улетают на юг. Я не понимаю, зачем они возвращаются.

Еще »
Infox
Mediametrics
24СМИ
Самые популярные материалы
Россия чересчур добра к США? Россия чересчур добра к США?
России приготовиться: что происходит с внешней политикой США? России приготовиться: что происходит с внешней политикой США?
Величайший национальный позор Америки Величайший национальный позор Америки
"Северный поток - 2": риск начинает генерировать реальные убытки "Северный поток - 2": риск начинает генерировать реальные убытки
Учёные: Таинственная аномалия в Африке ослабила магнитное поле Земли Учёные: Таинственная аномалия в Африке ослабила магнитное поле Земли
Материалы по теме
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ? Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ?
Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии
Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции? Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции?
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.