Почему Вашингтон сбегает из Сирии?

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К сообщению Дональда Трампа о том, что он отдал приказ своим войскам покинуть Сирию я, признаться, поначалу отнесся скептично. Успел привыкнуть, что президент США может изменить свое решение буквально в течение нескольких часов. Однако вскоре стало ясно, что на этот раз его команда, частенько поправляющая своего лидера, не против того, чтобы уйти с Ближнего Востока.

В своем видеообращении Дональд Трамп объявил, что победа над террористической группировкой «Исламское государство*» американцами одержана, поэтому больше на Ближнем Востоке им делать нечего: «Мы долго воевали в Сирии. Я президент уже почти два года, и мы по-настоящему подняли уровень боевых действий, и мы победили ИГ*. Мы их побили, побили очень сильно, забрали обратно территорию, и пришло время нашим войскам вернуться домой».

Нам нет дела до небылиц, благодаря которым лидер США укрепляет боевой дух нации — это их внутриамериканские дела. Куда интереснее понять, что произошло на самом деле, почему американцы приняли решение о срочной эвакуации своих людей: сотрудники Госдепа покинут Сирию в течение суток, а военнослужащие — в течение двух месяцев.

У меня есть версия.

Осознав, что полностью перекроить карту Ближнего Востока, как намечалось лет десять назад, уже не удастся, американцы решили умерить пыл и укрепить свои позиции хотя бы в ключевых государствах — Израиле и Саудовской Аравии, а также восстановить влияние в Турции. Причем Турция на данном этапе — главная цель, поскольку отношения с ней основательно разладились.

Для того, чтобы вернуть в стойло распоясавшегося члена НАТО, который покупает у России С-400, имеет с ней крупные совместные энергетические проекты (АЭС «Аккую» и «Турецкий поток») и вообще вступил с геополитическим конкурентом в союзнические отношения (астанинский формат), нужно снять два раздражителя: выдать Фетхуллу Гюлена и прекратить взаимодействовать с курдами.

США, как мы знаем, уже вовсю стараются найти предлог, чтобы экстрадировать проповедника, о чем я уже рассказывал. И, по всей видимости, уже нащупали вариант — его вот-вот обвинят в налоговых преступлениях.

А теперь дошла очередь до курдов, которых, похоже, бросают на произвол судьбы. В пятницу между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, в ходе которого, видимо, турку и была сообщена радостная новость. А сегодня поговорили по телефону госсекретарь Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Стороны обсудили решение администрации США о выводе американских войск из Сирии», — сообщает агентство Анадолу.

Это то самое уважительное внимание американцев, которого турки уже много лет лишены.

Впрочем, пока враждебно-недоверчивая риторика турок по отношению к американцам сохраняется, достаточно прочитать перечень претензий под заголовком «США посредством YPG/PKK усилили присутствие в Сирии», который появился буквально вчера. Однако если Вашингтон действительно изменит свою политику и примет во внимание озабоченности Анкары, антиамериканские настроения в Турции, скорее всего, пойдут на убыль. Это ведь дело техники, достаточно направить в нужное русло пропаганду в местных медиа.

Но для этого нужно закрыть 15 американских баз, расположенных к востоку от Евфрата, и перестать вооружать террористов. По турецким данным, сегодня Отряды народной самообороны сирийских курдов (Yekîneyên Parastina Gel, YPG) при поддержке США контролируют четверть территории Сирии и три четверти ее нефтегазовых месторождений. Вопрос в том, готовы ли американцы отказаться от столь важных приобретений.

Если готовы, то Эрдоган, полагаю, совсем не прочь вновь стать главным американским партнером в регионе. Тем более что Вашингтон демонстративно меняет свою политику по отношению к Анкаре, недавно Госдепартамент даже одобрил продажу Турции систем ПРО «Патриот». Такой шаг, согласитесь, в корне отличается от обрушения национальной валюты или угроз применить санкции в случае покупки у нас С-400.

Я никогда не рассчитывал, что сближение Анкары и Москвы продлится вечно. Слишком это важная для американцев страна и военный союзник, чтобы отдавать ее в наши объятья. Например, без активного участия этой влиятельной черноморской державы вряд ли возможно сильно помешать нам наводить порядок на Украине.

Поэтому зафиксируем: сегодня начался дрейф Турции в сторону Запада.

Из-за вмешательства России в сирийский конфликт США не удалось достичь на Ближнем Востоке целей, которые они перед собой ставили. В результате по репутации гегемона был нанесен сокрушительный удар.

Обратите внимание, что обкорнать должны были не только Турцию, Ирак и Сирию. Потерять территории должны были также Саудовская Аравия, Иран, Афганистан, Пакистан. Курдистан должен был получить выход в Черное море.

Любят все же американцы рисовать новые границы чужих государств — разделять и властвовать. Но не всегда получается.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Павел Шипилин