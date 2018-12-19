Почему России важно понимать цели американского присутствия в Сирии?

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Соединенные Штаты Америки фактически контролируют значительную часть Сирийской Арабской Республики, поэтому, когда Вашингтон говорит о целях своего присутствие в Сирии, России важно прислушиваться и делать выводы. Это, по словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, ускорит урегулирование ситуации в регионе.

Накануне, как сообщает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", заместитель официального представителя американского Государственного департамента, Роберт Палладино, заявил, что США готовы сотрудничать по сирийскому направлению с любыми заинтересованными сторонами, в том числе и с Российской Федерацией.

Однако речь идет о сотрудничестве исключительно на условиях Вашингтона, что неприемлемо, т.к. к действиям США в Сирии есть множество вопросов.

"В первую очередь нам необходимо понять, кого вообще американцы представляют в САР. Если курдов (а все указывает именно на это), то создается весьма опасная ситуация, когда Вашингтон фактически создает параллельное курдское государство на территории САР. Официальные цели Вашингтона расходятся с теми, которые мы наблюдаем на практике, и в ситуации нужно разобраться, если мы хотим, чтобы Сирия восстановилась после войны как можно быстрее", — отмечает Брутер.

Эксперт добавляет, что России нужно прислушиваться к США по сирийскому вопросу, т.к. без помощи коллективного Запада, во главе которого стоит США, восстановить Сирию в кратчайшие сроки не получится.