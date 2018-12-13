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Турция готовит провокацию на севере Сирии

Четверг, 13 Декабря 2018 11:26
Турция готовит провокацию на севере Сирии Фото из открытых источников

В течение дня активизировалась переброска техники в интересах операции на восточном берегу Евфрата.

 

На границе с Рожавой турецкие военные начали снимать инженерные заграждения, которые будут мешать потенциальному передвижению бронетехники, в том числе и напротив Таль-Абьяда, где сидят американцы.

 

Протурецкие источники утверждают, что основными целями станут Таль-Абьяд и столица провинции Хасаке. Кроме того (скорее всего из пропагандистских соображений) упоминают и Ракку.

 

Потенциальные силы вторжения могут составить от 15 до 30 тыс. человек в двух эшелонах и значительное кол-во боевиков ССА, которые будут действовать по той же схеме, что и в Африне - зеленая пехота + турецкая бронетехника, вертолеты и авиация.

 

Также Эрдоган обвинил США в том, что они обманули Турцию в выполнении сделки по Манбиджу и не "разоружили курдских террористов" и раз так, то Турция сама разберется с этой проблемой. Это уже не первый раз, когда Эрдоган заявляет, что Трамп его обманывает.

 

YPG заявляет, что у них несколько десятков тысяч человек под ружьем и туркам если потребуется, дадут бой. Впрочем, в Африне они заявляли тоже самое. Скорее, курды рассчитывают, что в отличие от Киркука и Африна, США смогут на этот раз защитить курдов от турецкого кракена.

 

Среди гуляющих по сети сообщений о потенциальных сроках начала операции чаще всего упоминают эту пятницу. Курды ожидают, что до пятницы США внятно сформируют свою позицию по угрозам Эрдогана.

 

Военный совет Манбиджа сообщает, что "банды Эрдогана" обстреляли из артиллерии позиции SDF к западу от Манбиджа, но это конечно не наступление.

 

 

Интересная схема потенциального наступления. Занять восточный берег Евфрата и основные мосты, фактически отрезав Манбидж от остальной Рожавы.

 

С учетом того, что в ходе операции в треугольнике Аль-Баб-Азаз-Джараблус применялась схожая схема разделения курдских территорий, подобный план выглядит достаточно реалистичным.

 

Сolonel Сassad

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия
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