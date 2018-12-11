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Год после ухода: Сенатор оценил итоги военной операции РФ в Сирии

Вторник, 11 Декабря 2018 11:47
Год после ухода: Сенатор оценил итоги военной операции РФ в Сирии Фото из открытых источников

Ровно год назад — одиннадцатого декабря 2017-го, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о завершении военной операции в Сирийской Арабской Республике. Вспоминая завершение сирийской операции, Андрей Гордеев, заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России, оценил ее итоги.

 

"Если бы Путин отдал приказ о начале антитеррористической операции в САР хотя бы на две недели позже, то сохранить сирийскую государственность уже не удалось бы. Режим Башара Асада висел на волоске, а общая ситуация в стране была очень серьезной. Для того, чтобы получить некоторое представление о том, что творилось в Сирии в начале российской операции, стоит вспомнить, что Дамаск был практически полностью блокирован террористами, в городе не было воды, а на президента Асада шла настоящая охота", — цитирует Гордеева федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".

 

За два с лишним года, в течение которых продолжалась операция Вооруженных сил РФ в Сирии, обосновавшихся здесь террористов удалось разгромить ценой минимальных потерь. Как итог — Сирия сохранила государственность и не превратилась в рассадник терроризма, угрожающий Ближнему Востоку и не только.

 

"Асад мог и не обратиться за помощью к России, а Путин мог не помочь Сирии, но тогда эту страну ожидала бы очень печальная судьба. Вместо единого государства, мы бы имели дело с сотнями террористических группировок, постоянно воюющих между собой. Этот хаос постепенно погрузил бы в войну весь Ближний Восток, а затем Центральную Азию и Кавказ", — говорит Гордеев, отмечая, что Россия фактически уничтожила страшную угрозу, нависавшую над значительными территориями.

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Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги Новости итоги
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