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В эти минуты решается судьба Северной Сирии

Пятница, 27 Июля 2018 09:46
В эти минуты решается судьба Северной Сирии Фото из открытых источников

 Делегация представителей политического крыла SDF прибыла в Дамаск для переговоров с сирийским правительством.

 

В состав делегации вошли высокопоставленные представители "демократического совета", которые будут обсуждать в Дамаске "военные и административные вопросы" с представителями сирийского правительства.

 

Это уже далеко не первый контакт такого рода, но пожалуй самый высокоуровневый. Недавно уже наметился некоторый прогресс связанный с допуском сирийских специалистов на евфратские дамбы, также продолжаются переговоры по поводу восстановления контроля Дамаска над нефтедобывающими мощностями северо-восточной Сирии.

 

Курды продолжают настаивать на том, что Дамаск должен пойти им на уступки в вопросах национально-культурной автономии. В конечном итоге, с учетом гипотетического вывода американских войск из Рожавы в среднесрочной перспективе (сейчас США говорят о сроке в 2-3 месяца на продолжение операций против ИГИЛ*) и крахе надежд на полноценный сирийский Курдистан, курдские вожди так или иначе были вынуждены идти договариваться с Дамаском, который ясно обозначил свою позицию в этом вопросе - если политического решения не будет найдено, САА займет северо-восточную Сирию силой (Асад сегодня еще раз подтвердил, что так или иначе Дамаск возьмет под контроль 100% территории страны, кто бы ее сейчас не занимал). Поэтому политическое решение именно в интересах курдов, чтобы потом не пришлось по новой жаловаться на свою судьбу, как это было после Киркука и Африна. Времени на это не так много. Уже осенью САА начнет операции на севере страны и условия для переговоров могут для курдов ухудшится.

 

В конечном итоге, путь к мирному решению лежит через ряд взаимных компромиссов, которые приведут к их встраиванию в политическую систему послевоенной Сирии (например, по аналогии с кланом Талабани в Ираке) взамен на преференции в вопросах культуры, языка и местного самоуправления. При этом стоит учитывать, что договоренности должны устраивать и Турцию, которую не устраивает даже автономный Курдистан у себя на границе. С другой стороны, договоренность должна устроить и США, дабы они могли свалить из Сирии сохранив лицо, дабы им вслед в очередной раз не неслись проклятья.

 

Получится ли у сторон договорится, будет ясно в ближайшие недели. Вполне очевидно, что на завершающем этапе войны становится все меньше самой войны (итог которой уже предрешен) и все больше переговоров и консультаций, которые определят формат ее завершения. После завершения добивания ИГИЛ на юго-западе, неизбежно в полный рост станет проблема восстановления Дамаском над оставшимися территориями страны.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

 

Colonel Cassad

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия
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