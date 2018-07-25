СМИ: число жертв серии терактов на юге Сирии превысило 100

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По меньшей мере 100 человек погибли в среду в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Ранее телеканал Al Mayadeen информировал о 50 погибших и 78 пострадавших. По данным телеканала Al Ekhbariya, теракты были организованы группировкой "Исламское государство*" (ИГ) в районах, находящихся под контролем правительства страны.

Агентство SANA сообщило, что мощный взрыв прогремел в среду в городе Эс-Сувейда (92 км от Дамаска) - административном одноименной провинции. По его информации, террористы привели в действие взрывное устройство в районе овощного рынка Сук-эль-Ходра. В этой вылазке принимали участие шесть смертников, полиции удалось ликвидировать четверых из них. Затем поступили сведения о взрыве в районе Эль-Мусаллех.

Теракты в Эс-Сувейде сопровождались нападением банд террористов на населенные пункты в окрестностях города. Как рассказал телеканалу Al Ekhbariya глава сирийской общины горцев-друзов шейх Юсеф Джарбуа, бойцы отрядов Сил национальной обороны в ряде мест отразили эти атаки. По его словам, вооруженные банды просочились со стороны пустыни на границы с Ираком и Иорданией. На помощь ополченцам направлены войска, бои с террористами идут в селениях Дума, Телль-Бусейр, Араджа и Эль-Мтуна.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда