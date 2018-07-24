Израильские военные сбили сирийский самолет

Израильские военные сбили самолет "Сухой", который зашел в воздушное пространство страны из Сирии, сообщила армейская пресс-служба.
"Армия обороны Израиля отслеживала приближение самолета, который углубился на два километра в израильское воздушное пространство", — отмечается в заявлении.
По нему выпустили две зенитные ракеты из комплекса ПВО Patriot. Отмечается, что самолет принадлежал ВВС Сирии, сообщает РИА Новости.
Судьба экипажа истребителя неизвестна.
Израильтяне предполагают, что "Сухой" участвовал в боевых действиях против отрядов оппозиции, которые идут последние недели в приграничных районах. Сирийский военный источник, в свою очередь, подчеркнул, что самолет наносил удары по позициям ИГ* и не заходил в воздушное пространство Израиля.
Агентство САНА со ссылкой на военный источник сообщило, что сирийские самолеты на окраине долины Ярмук выполняют боевые задания в своем воздушном пространстве против террористов.
В Израиле уточнили, что перед тем, как сбить самолет, убедились, что он не принадлежит ВКС России.
Ранее бывший министр обороны Израиля Моше Яалон в интервью РИА Новости говорил, что израильские военные "в состоянии отличить сирийский Су-24 от российского Су-24". Между военными двух стран для предотвращения инцидентов в Сирии работает горячая линия.
Упомянув случай, когда российский пилот "почти пересек нашу границу на Голанских высотах", экс-министр сказал: "Будь это сирийский самолет, мы бы его сбили".
У Сирии и Израиля многолетний территориальный конфликт из-за статуса Голанских высот. Кроме того, израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада.
Так, в воскресенье сирийское агентство САНА сообщило, что израильские ВВС нанесли удар по военному объекту в городе Масьяф в Сирии. В прошлый понедельник позиции сирийской армии также подверглись ракетной атаке. Это произошло к северу от авиабазы Нейраб. Никто не пострадал.
В ночь на 12 июля израильская авиация нанесла ракетные удары по объектам правительственных сил в провинции Кунейтра. Однако сирийские комплексы ПВО отразили атаку.
За несколько дней до этого сирийские СМИ сообщили, что ВВС Израиля атаковали авиабазу Тифор (Т-4) в провинции Хомс. Системы противовоздушной обороны отразили нападение и, как утверждалось, даже сбили израильский самолет. Армия обороны Израиля отказалась комментировать информацию о возможной причастности к инциденту.
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