Большая политика: Какое будущее ждет Сирию?

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Аль-Маасдар сообщает с ссылкой на пресс-секретариат SDF, что на продолжающихся переговорах между представителями Дамаска и SDF достигнуты новые договоренности.

1. Политическое крыло SDF откроет свои офисы в Дамаске, Хомсе, Хаме, Латакии.

2. Дамба в районе Табки (с помощью которой была затоплена Ракка) перейдет под совместное управление представителей Дамаска и SDF.

3. По словам курдских источников, переговоры идут хорошо и будут продолжаться.

При этом, стоит помнить, что после просачивания информации о том, что нефтяное поле Омар в провинции Дейр-эз-Зор перейдет под контроль совместной администрации, ряд курдских политических деятелей выступили с заявлением, что ничего такого не будет. Очевидно, что как и в случае с Африном внутри SDF идет борьба фракций, по разному оценивающих перспективы переговоров с Дамаском, что мы уже наблюдали в случае с Африном, когда одни курдские деятели заявляли о переговорах, а другие это опровергали, что в итоге привело к полному изгнанию SDF из Африна и большим потерям среди курдских военных и населения в результате турецкой военной операции.

И еще.

1. По данным турецких источников, силы SDF к 15 июля завершили отвод войск с линии разграничения и постов к северо-западу и северу от Манбиджа, где сейчас развернуты американские и турецкие военные осуществляющие патрулирование линии разграничения.

2. Про-зеленые источники сообщают, что Россия и Турция ведут консультации на предмет открытии участка трассы Дамаск-Алеппо проходящей через Идлиб. Для гарантии маршрута, вдоль него могут быть размещены силы российской военной полиции.

3. Кроме того, ведутся консультации на предмет сделки - Африн передается под совместное управление Дамаска и умеренной части в SDF в обмен на уход Ирана из юго-западных районов Сирии,

4. Также (с ссылкой на переговоры в Хельсинки) обсуждается вариант преобразования Рожавы в аналог "Иракского Курдистана" с возвращением его под контроль Дамаска (фактически, с постановкой на довольствие курдской верхушки за процент от продажи нефти), что обеспечит возможность вывода американских войск.

По сути, все эти разговоры и консультации, являются очевидными попытками выработать формат возвращения этих территорий под контроль Асада без войны. Определенные подвижки уже есть, но пока рано говорить о том, что конкретное решение достигнуто.

Вполне вероятно, что следующие переговоры США и РФ в этом направлении смогут ускорить процесс, так как Трамп не отказался от идеи вывода американских войск и ищет возможность заключить выгодную сделку, которая избавила бы в США от курдского чемодана без ручки и ограничила бы влияние Ирана в Сирии (чего от США добивается Израиль).

С завершением операций на границе Израиля и Иордании (до конца лета), можно ожидать дальнейшей активизации усилий в переговорном процессе по северным территориям в рамках курса Дамаска на безусловное восстановление контроля над всей территорией Сирии. Вопрос лишь в средствах, которыми это будет достигнуто, тем более, что уже практически все оппоненты Асада смирились с тем, что он будет руководить Сирией как минимум на весь переходный период, когда будут проведены первые послевоенные выборы и будет принята новая Конституция страны.

Colonel Cassad