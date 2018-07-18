В Сирии разбился неизвестный военный самолет

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На территории Сирийской Арабской Республики разбился неидентифицированный военный самолет. По данным информационного портала inforeactor.ru, потерпевшее крушение воздушное судно могло принадлежать возглавляемой Соединенными Штатами Америки международной коалиции.

Обломки неизвестного военного самолета были найдены в сирийской провинции Эль-Хасака, расположенной на северо-востоке страны. Фрагменты обнаружились в локации, где ранее произошел мощный взрыв — место крушения, как уточняется, находится недалеко от города Эш-Шаддад.

Эш-Шаддад в данный момент контролируется боевиками SDF, которых поддерживает Вашингтон, так что предполагается, что разбившийся самолет мог быть американским. По некоторым данным, разбился не самолет, а принадлежавшая США баллистическая ракета MGM-140 ATACMS, которая применяется американскими вооруженными силами против террористов "Исламского государства"*.

"Дальность этой ракеты составляет от ста двадцати восьми до трехсот километров, а запускается она при помощи комплекса M142 HIMARS. Такое вооружение уже применялось Соединенными Штатами для уничтожения боевиков ИГИЛ*", — отмечают военные эксперты.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда