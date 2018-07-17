Иран шантажирует Израиль Голанскими высотами

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Было высказано много спекуляций и комментариев о «положительном результате» и о «секретной сделке», якобы имевшей место на встрече между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на прошлой неделе в Москве.

Израильские СМИ назвали визит «успешным», как и другие последние визиты (три за последние шесть месяцев). Однако российские источники говорят об обратном, несмотря на намеки на положительность, о которой говорил Путин. Эти намеки были преувеличены и интерпретировались Нетаньяху как «достижение».

Российские дипломаты проинформировали сирийское руководство об итогах визита Нетаньяху, указав положительные моменты, которые Путин предоставил своему израильскому гостю:

Президент России тепло приветствовал премьер-министра Израиля и подчеркнул хорошие отношения между обоими лидерами. Он сказал, что он признал линию 1974 года, которую уважает правительство Дамаска более 40 лет.

Путин сказал, что он «понимает опасения Израиля по поводу иранского военного присутствия в Сирии».

Путин передал гостю, что любая дискуссия о присутствии Ирана в Сирии будет отложена до тех пор, пока терроризм не потерпит поражение в Сирии на всей территории Сирии.

Путин сказал Нетаньяху, что он проинформирован иранцами, что им неинтересно оставаться в Сирии, как только опасность для сирийского правительства исчезнет, и вся сирийская территория будет освобождена - до последнего дюйма.

Источники в сирийском руководстве заявили, что президент России «ясно дал понять премьер-министру Израиля, что обсуждение его проблем отложено до закрытия вопроса, связанного с терроризмом». «Если террористы прячутся в контролируемом Израилем районе (оккупированные Голанские высоты), мы (Россия и их союзники) уничтожим их одного за другим», - сказал источник.

Путин напомнил Нетаньяху, что «союзные силы борется за бок о бок с российскими войсками, действующими по всей сирийской территории. Поэтому Москва не в состоянии попросить союзников Дамаска выполнить требования Израиля и заботиться о своих проблемах, особенно когда известно, что Тель-Авив помогал «Аль-Каиде*» и другим джихадистам и поддержал «смену режима», но не смог достичь этого".

Источники полагают, что «Израиль наблюдает за военными формированиями« Хизбаллы », иранскими советниками и их союзниками, распространяющимися по всей Южной Сирии во время битвы на юге Сирии. Они развернуты в провокационном формате, чтобы показать свое присутствие и направить ясное сообщение Израилю о том, что его угроза не воспринимается всерьез. Израиль просит, чтобы Хезболла и Иран оставались на 80 км или даже в 10 км от границ Голанских высот, что никогда не обсуждались с сирийским правительством, а циркулировало только в средствах массовой информации. Поэтому Дамаск не заинтересован в предоставлении какой-либо гарантии Израилю или заботе о его страхах, связанных с «Хизбаллой» или присутствием Ирана помогающего сирийской армии на поле битвы в любой точке Сирии. Дамаск решил начать битву на юге без ссылки на какое-либо международное соглашение (между Путиным и Трампом)».

Президент Башар аль-Асад не стал устраивать провокацию, чтобы попросить «Хизбаллу» увеличить свое военное присутствие на юге Сирии, но он дал "Хизбалле" существенный подарок: контейнеры с ПТРК TOW по цене 60 000 долларов за штуку, ПТРК "Милан" и другие «трофеи войны», собранные в ходе сражений на юге Сирии в знак благодарности своим союзникам, которые помогали сирийской армии на протяжении долгих лет войны. Страны Запада и Персидского залива поставляли значительное количество оружия джихадистам и повстанцам на протяжении 7,5 лет войны. Этоо оружие перешло от «Аль-Каиды» в руки ИГИЛ, а теперь к «Хизболле».

Путин в тот же день принял в своей Ново-Огаревской резиденции под Москвой иранского спецпосланника Али Акбара Велаяти представлявшего лидера иранской революции, который объявил об инвестициях России в нефтегазовый сектор Ирана на сумму 50 млрд долларов (имеется ввиду общий объем инвестиций, где 50 млрд. это намеченная планка) . Настоящая пощечина перед встречей с Трампом, который отозвал Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной сделке с Ираном (JCPOA). Это показывает, насколько твердой является приверженность России Ирану и тот факт, что его присутствие в Сирии представляет собой стратегические отношения. Для Нетаньяху ясно, что он не «Золотой мальчик» Путина, он рассчитывает на тесные американо-израильские отношения и важное значение Израиля для США.

Израиль знает, что он проиграл войну против Асада, и поэтому он пытается получить как можно меньше ущерба на выходе из войны. Нетаньяху, возможно, полагается на встречу в Хельсинки между Трампом и Путиным, которые согласились с соблюдением договора 1974 года и линии, граничащей с оккупированными Голанскими высотами. Однако позиция сирийского правительства не поддерживает такое соглашение, и его послание очень ясное: Иран не уйдет из Сирии, если Израиль не выйдет c оккупированных Голанских высот.

Это уравнение означает, что конфликт между "осью сопротивления" и Израилем вступает в новую фазу. Это может быть только начало.

Само собой, так как в данном отношении наблюдается тупик, Израиль продолжает попытки покусывать иранских прокси на территории Сирии, а Иран продолжает укреплять "Хезбаллу" и свое влияние в Восточной Сирии, обеспечивая работу моста Тегеран-Бейрут, подкрепленную нарастанием политического влияния в Ливане и Ираке. Разумеется, требования к Ирану "просто уйти" не могут быть приняты Тегераном, который является одним из победителей сирийской войны. Поэтому вполне понятно, что вопрос Голан будет подниматься в качестве одного из требований Дамаска и Тегерана к Израилю, которые будут озвучиваться вполне открыто.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

Сolonel Сassad