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Боевики в сирийской провинции Дераа согласились сложить оружие

Суббота, 07 Июля 2018 12:14
Боевики в сирийской провинции Дераа согласились сложить оружие Фото из открытых источников

Лидеры вооруженных формирований в сирийской провинции Дераа согласились на прекращение огня, сообщило в субботу Минобороны России.

 

"По результатам переговоров при посредничестве российского Центра по примирению с лидерами вооруженных формирований в провинции Дераа достигнуты договоренности по следующим вопросам: прекращение боевых действий, начало сдачи тяжелого и среднего вооружения во всех населенных пунктах, находящихся под контролем вооруженных формирований", - отмечается в сообщении.

 

Кроме того, достигнуты договоренности по урегулированию статуса боевиков, эвакуации не желающих урегулировать статус боевиков с семьями в провинцию Идлиб, восстановлению работы в населенных пунктах сирийских органов власти, а также по обеспечению возвращения беженцев от границы с Иорданией в свои дома.

 

В Центре сообщили, что российские наблюдатели зафиксировали в Сирии за сутки три нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо и Латакия, турецкие - ни одного.

 

За минувший день Центр по примирению враждующих сторон провел две гуманитарные акции в провинциях Риф Дамаск и Эс-Сувейда. Жителям населенного пункта Бабила переданы строительные материалы весом 30 тонн, а жителям Мусейфры - тысяча продовольственных пакетов общим весом 4,3 тонны. Медицинскую помощь получили десять мирных жителей.

 

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. Это Восточная Гута, район на севере провинции Хомс, провинция Идлиб и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, а также районы провинций Дераа и Эль-Кунейтра на юге страны.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Сирия  
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