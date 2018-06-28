BBC ради пиара копается в грязном белье семьи погибшего в Сирии добровольца

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Британское издание BBC опубликовало статью, автор которой рассказал о погибшем в Сирии добровольце из ЧВК Вагнера – уроженце Челябинской области Андрее Литвинове. Сюжет публикации завязан на том, что родственники погибшего россиянина не могут поделить компенсацию в 5 миллионов рублей, которую выплатили семье Литвинова.

И ничего бы в этой истории не привлекало внимания, если бы то обстоятельство, что, по утверждениям BBC, погибший россиянин являлся бойцом группы Вагнера – добровольческого формирования, ставшего знаменитым благодаря успешным операциям против боевиков в Сирии. Читателей ведь мало привлекают рядовые истории из жизни обычных россиян. Однако упоминание ЧВК Вагнера придает публикации серьезный вес, ведь российские добровольцы в Сирии являются предметом регулярных нападок со стороны зарубежных СМИ.

Подробности истории, о которой так подробно рассказал автор публикации, довольно просты и незамысловаты: родители погибшего в Сирии бойца ЧВК Вагнера Андрея Литвинова, проживающие в Челябинской области, пытаются добиться от своей снохи, супруги добровольца, часть пятимиллионной компенсации, выплаченной ей после гибели россиянина.

Спустя полгода с момента гибели Литвинова в небольшом селе Чесма, где проживают его родители, появляется корреспондент BBC, а еще позднее эта история отражается в объемной статье, значительная часть которой была посвящена конфликту, разразившемуся между некогда членами семьи, и лишь отрывок – судебному процессу.

Складывается впечатление, что редколлегия BBC готова на все, чтобы развить актуальную на фоне событий в сирийской республике тематику нападок на воюющих там добровольцев.

Только за текущий год британское СМИ опубликовало на своем сайте не менее восьми публикаций, посвященных россиянам в Сирии. Практически все статьи сопровождаются желтыми заголовками, цель которых – привлечь как можно больше внимания общественности.

Несмотря на все желание получить еще одну сенсацию и на этот раз, громкой истории из обычной семейной ссоры так и не получилось - судья отклонил иск и прекратил разбирательство, не увидев оснований для продолжения заседания. Однако без сомнений, что редакция BBС постаралась вытащить и перетряхнуть все «грязное белье» этой семьи, выставив его на всеобщее обозрение без какого-либо намека на этику и мораль.

Нет ничего удивительного и в том, что буквально сразу историю конфликта семьи погибшего бойца Литвинова стали тиражировать и украинские СМИ, которые уже давно не упускают любую возможность в очередной раз устроить «пляски на костях» погибших бойцов.