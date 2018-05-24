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В Сирии подтвердили атаку коалиции США

Четверг, 24 Мая 2018 08:39
В Сирии подтвердили атаку коалиции США Фото из открытых источников

Военный источник заявил, что ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудар по позициям сирийской армии, передает государственное новостное агентство SANA.

 

«Несколько наших военных позиций между Аль-Букемаль и Хмейма подверглись атаке со стороны самолетов международной коалиции… Атака произошла в момент концентрации террористов [группировки] «Исламское государство*», — сказал источник.

 

Ранее сообщалось, что коалиция США нанесла удар по позициям «Хезболлы» в Сирии. Сообщалось, что коалиция атаковала две позиции сирийской армии в районе нефтестанции Т-2 на границе с Ираком. Представитель коалиционных войск был недоступен для телефонного комментария, пишет Газета.ру.

 

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

 

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия США
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