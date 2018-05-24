В Сирии подтвердили атаку коалиции США

Военный источник заявил, что ВВС коалиции во главе с США нанесли авиаудар по позициям сирийской армии, передает государственное новостное агентство SANA.
«Несколько наших военных позиций между Аль-Букемаль и Хмейма подверглись атаке со стороны самолетов международной коалиции… Атака произошла в момент концентрации террористов [группировки] «Исламское государство*», — сказал источник.
Ранее сообщалось, что коалиция США нанесла удар по позициям «Хезболлы» в Сирии. Сообщалось, что коалиция атаковала две позиции сирийской армии в районе нефтестанции Т-2 на границе с Ираком. Представитель коалиционных войск был недоступен для телефонного комментария, пишет Газета.ру.
Данных о жертвах и разрушениях не поступало.
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда
Остров Закинтос - это живописный кусочек земли у юго-западного побережья Греции, на котором находятс...
Залповый пуск баллистических ракет «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура
Роскосмос будет создавать высокоскоростной интернет, а Роскомнадзор будет его блокировать.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.