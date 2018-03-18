В Сирии боевиков уличили в завозе контейнеров с хлором для провокации

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Помимо компонентов отравляющих веществ террористам переданы взрыватели, замаскированные под сигаретные пачки, выяснил Лайф.

Боевики доставили в район Аль-Габит и Калбб-Луза в Сирии 20 контейнеров с хлором для проведения провокаций против мирных жителей. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

— Бандформирования "Джебхат ан-нусра"* с привлечением так называемых белых касок готовят постановочную химатаку в районах населённых пунктов Аль-Габит и Калбб-Луза, — рассказал офицер на брифинге.

Рудской уточнил, что химоружие доставлено на юг Сирии под прикрытием гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций. Отмечается, что помимо компонентов отравляющих веществ террористам переданы взрыватели, замаскированные под сигаретные пачки.

По данным представителя Минобороны РФ, теракт планируется провести при поддержке инструкторов США и широко освещать в западных СМИ как факт применения сирийскими войсками химоружия.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда