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Разоблачение фейкометов о ЧВК «Вагнер»: в Сети появилось видео с «посаженными на контейнер» россиянами

Суббота, 17 Марта 2018 23:24
Разоблачение фейкометов о ЧВК «Вагнер»: в Сети появилось видео с «посаженными на контейнер» россиянами Фото из открытых источников

В Сети появилась информация о судьбе россиян, которых успели «похоронить» украинские, оппозиционные российские и даже западные СМИ. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась видеозапись, разоблачающая очередной фейк прессы.

 

Не так давно в СМИ волной прокатилась очередная якобы сенсационная новость о ЧВК «Вагнер». Одиозный журналист Максим Калашников опубликовал в своем блоге запись о пытках граждан РФ в казематах ЧВК «Вагнер». По его словам, служба безопасности частной военной компании задержала Николая Хитева и Игоря Швецова за распространение информации о боевом столкновении с западной коалицией 8 февраля и потерях с российской стороны в провинции Дейр-эз-Зор.

 

Естественно, на пост, в котором фигурируют такие слова, как «свирепствует», «ЧВК Вагнера», «посадить на контейнер», слетелись все информационные стервятники российской прессы. В погоне за сенсацией выстроились такие скандальные порталы, как «Дождь», «Знак», «Эхо Москвы» и так далее. При этом каждая новая статья обрастала новыми подробностями. «Знак», к примеру, вообще заявил, что ни Швецова, ни Хитева больше нет в живых. Видеоблогер Алексей Навальный даже успел взять комментарий у представителей свердловского казачества, которые ему якобы подтвердили гибель россиян.

 

Через какое-то время в стане фейкометов появилось пополнение со стороны украинских СМИ. Например, портал «Диалог» рассказал о том, что граждан РФ держат в камерах, сделанных из металлических грузовых контейнеров, где они постоянно подвергаются избиениям. А американское издание Archy World News добавило, что травмы настолько серьезные, что задержанные не в состоянии передвигаться.

 

Кульминацией этого информационного бреда стало его разоблачение. В одной из социальных сетей на странице Николая Хитева, якобы замученного сотрудниками ЧВК «Вагнер», появилась  видеозапись, в которой он сам вместе со вторым «пленником» Швецовым обратился ко всем недобросовестным журналистам: «А таким дебилам, которые пишут про нас всякий бред, что мы погибли и все остальное, – большой привет!».

  

Как оказалось, герои этой скандальной истории  вполне себе живы и абсолютно здоровы. При этом никто их них даже не был в Сирии. Отсюда вопрос: на что рассчитывали эти любители «сенсаций»? Очередной фейк о ЧВК «Вагнер», который доставил немало беспокойства родным и близким героев этой истории разбит в пух и прах. Может, все-таки, стоит хоть немного проверять публикуемую информацию?

Яндекс.Дзен

Иванов Дмитрий Опубликовано в Сирия   Теги Новости

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