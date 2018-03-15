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Сирия и Россия спасают Восточную Гуту от гуманитарного кризиса

Четверг, 15 Марта 2018 10:49
Сирия и Россия спасают Восточную Гуту от гуманитарного кризиса Фото из открытых источников

Ситуация в Восточной Гуте продолжает быть весьма напряженной, поэтому из прифронтовой зоны эвакуируют мирных жителей. Процесс, по данным Федерального агентства новостей, осуществляется силами бойцов правительственной армии Сирийской Арабской Республики, а также при поддержке российской стороны.

 

Гуманитарные коридоры, которые появились в Восточной Гуте, служат для отвода мирных жителей (это преимущественно женщины и дети) от районов боевых действий. Людей погружают в специальные автобусы и перевозят во временные центры, расположенные в основном в окрестностях Дамаска. Операция по эвакуации мирных граждан координируется представителями сирийского Красного Полумесяца.

 

"Попадая в центры временного размещения, люди могут рассчитывать на гуманитарную помощь — то есть им предоставляется еда и одежда, а также медицинская и другая необходимая помощь", — говорят члены Красного Полумесяца.

 

Внутри южного анклава Восточной Гуты, тем временем, террористы продолжают удерживать большое количество людей. Гуманитарные коридоры, при помощи которых гражданам пытаются оказать помощь, обстреливаются, поэтому обстановка здесь довольно тяжелая. Террористы, тем не менее, будут рано или поздно уничтожены — заявляют в командовании правительственными войсками.

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Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги Новости Восточная Гута

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