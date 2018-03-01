Мог ли Запад избежать сирийского кризиса давлением на Асада?

На страницах британского таблоида The Guardian появился материал с заголовком "Сирия — моральное поражение европейцев", написанная журналисткой Натали Нугайред, в котором утверждается, что коллективный Запад мог подавить кровопролитный конфликт в Сирии в самом его зародыше, подвергнув страну высокоточным авиаударам.
Нугайред приводит в пример авиаудары НАТО по Югославии, при помощи которых Западу удалось склонить к сотрудничеству Слободана Милошевича.
Затем журналистка пускается в пространные размышления о роли сирийского конфликта в современной истории, не забывая, при этом, подчеркивать, что суть войны в Сирии — это борьба за углеводородные ресурсы.
"Статья очень неоднозначная. Говоря о том, что удары по Югославии были каким-то актом доброты и великодушия, Нугайред почему-то не вспоминает о том, что в Югославии применялись боеприпасы с обедненным ураном, которые затем привели к всплеску онкологической заболеваемости. Слушать о том, что Запад мог надавить на Асада и не допустить сценарий, при котором в Сирии вспыхнула полномасштабная война, просто странно", — цитирует Федеральное агентство новостей кандидата исторических наук Бориса Долгова из Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН.
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