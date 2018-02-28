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Западные СМИ «травят» ЧВК «Вагнер», пока добровольцы и «Евро Полис» восстанавливают жизнь сирийских городов

Среда, 28 Февраля 2018 13:32
Западные СМИ «травят» ЧВК «Вагнер», пока добровольцы и «Евро Полис» восстанавливают жизнь сирийских городов Фото из открытых источников

Западные СМИ продолжают публиковать новые фейковые материалы о так называемой ЧВК «Вагнер» и атаке международной коалиции под Дейр-эз-Зором 7 февраля. Большинство этих сообщений содержат неправдоподобную информацию о количестве погибших российских добровольцев в ту роковую ночь. 

 

Предугадывая массовую истерию в СМИ, председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, который по некоторым данным является руководителем ЧВК «Вагнер», заявил, что в провинции Дейр-эз-Зор погибло 14 российских добровольцев. 

 

Важность их подвига не будет скрыта за истерией западных «журналистов», ведь именно благодаря этим отважным бойцам Сирия избавляется от остатков терроризма и начинает восстанавливать свою разрушенную войной экономику. 

 

Во многом это стало возможно благодаря российской компании «Евро Полис», которая помогает сделать отвоеванные у ИГ нефтяные и газовые поля под Пальмирой бесперебойными источниками электричества. Благодаря этому крупные объекты инфраструктуры сирийских городов могут восстановить свою работу и вернуться к мирной жизни. 

 

К примеру, благодаря «Евро Полису» крупный город Хомс вновь стал бесперебойно получать электроэнергию, как и вся Центральная Сирия. Известно, что весной 2017 существовало специальное расписание, по которому жители Хомса и других населенных пунктов получали электроэнергию всего на несколько часов в день. На данный момент дела обстоят иначе — электроэнергия вернулась в дома горожан и ее отключают крайне редко, что является случайным событием, а не постоянным, как это было раньше. 

 

Многие эксперты отмечают, что «Евро Полис» провела уникальную работу, аналогов которой не существует в мире. Известно, что крупные мировые компании не горят желанием восстанавливать инфраструктуру Сирии, поскольку опасаются происходящих на Ближнем Востоке событий. 

 

Однако «Евро Полис» не побоялась инвестировать в новую жизнь Сирии и ее жителей. Таким образом, сейчас происходит зарождение уникальных двусторонних экономических отношений между странами,  что позволит обеспечить успешное будущее в сфере энергетики, как для Сирии, так и для России. 

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Новости Сирия

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