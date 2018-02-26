Месть за ЧВК Вагнера: Су-57 смешали с песком террористов и западные ЧВК в Восточной Гуте

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Переброшенные в Сирию истребители пятого поколения Су-57 более суток наносили точечные удары по позициям террористов в Восточной Гуте, передает ИА «REX». Сообщается, что в расположении уничтоженных тренировочных лагерей террористов находилось не менее 2000 сотрудников американских ЧВК, а также инструктора и бойцы подконтрольной США международной коалиции. В Сети уже назвали эту атаку местью ВКС РФ за ЧВК Вагнера. По предварительным данным, в результате массированной атаки погибли сотни террористов и не менее 120 человек западного военного и частного контингента.

Напомним, американские ВВС нанесли удар по союзным Дамаску силам, в том числе бойцам группы Вагнера, 7 февраля в 80 километрах от Дейр-эз Зора. США использовали воздушные артиллерийские батареи АС-130, истребители F-15E «Strike Eagle», ударные БЛА MQ-9 «Reaper», ударные вертолеты AH-64 «Apache» и даже стратегический бомбардировщик B-52. По некоторым данным, штаб коалиции был осведомлен, что на позициях находятся россияне, что не повлияло не решение командования коалиции атаковать эти позиции. Как сообщил после произошедшего один из руководителей ЧВК Вагнера полковник запаса Андрей Трошев, в результате обстрела погибли 14 российских добровольцев.

Очевидно, американцы, инициировавшие «тир» в Хишаме против союзников официального Дамаска, довели Россию до точки кипения. Генштаб и лично Шойгу не могли оставить это без ответа, тем более что американская пропаганда не постеснялась выставить циничную атаку едва ли не победой над русскими в Сирии. Сегодня, когда Восточная Гута трещит под натиском ВКС, риторика Запада резко поменялась.

Атака истребителей Су-57 по террористам в Восточной Гуте, сработавших гораздо эффективнее широкой номенклатуры авиации США, задействованной под Дейр-эз Зором, подняла на уши западных политиков. Они тут же обратились к России с просьбой поддержать резолюцию Совбеза ООН, подразумевающую введение 30-дневной гуманитарной паузы в этом пригороде Дамаска, более пяти лет подконтрольном так называемой «оппозиции», по факту боевиками радикальных формирований «Джебхат Ан-Нусра», «Джейш аль-Ислам» и других. По некоторым данным, в Восточной Гуте продолжал работать как минимум один американский лагерь, где проходили подготовку боевики радикальных формирований.

По сути, настойчивые просьбы Запада о прекращении огня лишь подтверждают сообщения о нахождении в Восточной Гуте военного контингента и ЧВК США, которых, согласно официальной позиции штаба коалиции в Сирии, там якобы нет. А гуманитарная пауза – не что иное, как попытка эвакуировать поддерживающих террористические формирования военных и частников с горячей точки, в том числе погибших и раненых в результате разгрома тренировочных лагерей и укреплений радикальных формирований в этом районе.

Напомним, Су-57 – новейший российский истребитель пятого поколения, серийное производство которого стартует в текущем году. На данный момент Россия располагает 10-ю боевыми прототипами этой машины, четыре из которых накануне прибыли на сирийскую авиабазу Хмеймим. Истребители вооружены самым современным ракетным вооружением, в том числе разработанной специально для них ракетой большой дальности класса «воздух-поверхность» Х-59МК2. Предположительно, по позициям террористов в Восточной Гуте били именно ими.