Эксперт прокомментировал видео полета новейших Су-57 в Сирии

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В Интернете появился видеоролик (смотрите его ниже), в котором запечатлены новейшие российские многоцелевые истребители Су-57, садящиеся на сирийской авиабазе Хмеймим. О появлении отечественных истребителей пятого поколения в Сирии пишет Федеральное агентство новостей, публикующее экспертную оценку события.

К настоящему моменту было построено всего десять опытных единиц самолета Су-57, так что появление нового истребителя в Сирии, где продолжается реальный вооруженный конфликт — это весьма знаковое событие. Которое говорит о том, что дела у нового российского истребителя идут более, чем хорошо.

До конца нынешнего года, как объявил накануне заместитель начальника Министерства обороны Российской Федерации Юрий Борисов, будет заключен контракт на поставку в войска двенадцати Су-57. Опытные образцы, тем временем, уже сейчас принимают участие в военной операции в САР.

"Появление наших истребителей пятого поколения в Сирии — это важнейший сигнал для Соединенных Штатов Америки, которые, как все знают, привыкли полагаться на свое преимущество в воздухе. Теперь это преимущество будет сведено на нет, что, безусловно, потребует модернизации военной стратегии США. Что же касается выгоды от применения Су-57 в Сирии, которую получит Россия, то она будет довольно значительной, так как испытания в условиях реальной войны — это просто бесценная вещь для конструкторов", — говорит Сергей Простаков из экспертно-аналитического клуба "Будущее сегодня".