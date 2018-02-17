«В Сирии погибло 14 добровольцев»: командир ЧВК Вагнера дал комментарий прессе

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Последнюю неделю в Сети резонирует тема об инциденте, произошедшем в сирийской провинции Дейр-эз Зор. Возглавляемая США авиация международной коалиции атаковала союзные правительству Дамаска силы, в результате чего погибли российские граждане, предположительно, воевавшие в Сирии составе так называемой ЧВК Вагнера.

Многие СМИ открыто спекулируют на набравшей обороты теме, опираясь на недостоверные данные, например, на фейковые видео из симулятора, поданные атакой ВВС США на позиции проасадовских сил, или аудиозапись добровольца, вызвавшую большие сомнения у военных экспертов.

Накануне журналистам информационного агентства «Правда.ру» удалось дозвониться до полковника запаса Трошева Андрея Николаевича, по некоторым данным, являющегося одним из командиров частного подразделения Вагнера. Бывшие военные дал короткий комментарий об инциденте под Дейр-эз Зором.

«В Сирии погибло 14 добровольцев», - заявил он.

Андрей Трошев довольно эмоционально добавил, что весь шум о гибели российских добровольцев, активно подогреваемый прессой – бред, специально наматываемый «на мельницу врагов». Кроме того, полковник опровергнул заявления некоторых СМИ о том, что Россия бросила своих граждан под Дейр-эз Зором, заявив: «Если бы Родина бросала, нас бы уже давно не было, да и вас, кстати, тоже».

Отметим, заявление Андрея Трошева о 14 погибших совпадает с ранее озвученной версией СМИ, рассказавших о 13 россиянах, и информации близкого к ситуации в Сирии атамана Балтийского отдельного казачьего округа Максим Буга, обозначившего потери погибшими в 15–20 человек.

Возглавляемая США международная коалиция атаковала позиции союзных Дамаску сил в 80 километрах от города Дейр-эз Зор в ночь с 7 на 8 февраля. МИД РФ подтвердил, что в числе погибших есть россияне, предположительно, входившие в состав ЧВК Вагнера.

По некоторым данным, штаб США были осведомлен о том, что на позициях присутствуют граждане России, однако все равно принял решение атаковать колонну. Это не первый случай, когда силы подконтрольной США коалиции проявляют агрессию в отношении официального Дамаска и союзных ему сил. За последние полгода САА несколько попадала под бомбы ВВС США и союзного им Израиля.

ЧВК Вагнера приобрела известность после освобождения Алеппо. Позже подразделение отметилось в боях за Пальмиру, Дейр-эз Зор, Акербат, Меядин и Абу-Кемаль. Сегодня, по данным СМИ, группа Вагнера продолжает работать в Сирии, ликвидируя остатки террористического сопротивления.