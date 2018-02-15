В МИДе рассказали о гибели россиян в Сирии при ударе коалиции

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В результате удара возглавляемой США коалиции в Сирии могли погибнуть пять россиян. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, конечно, гражданства — являются ли все они гражданами России или других стран", — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что речь не идет о российских военных. Подобные сообщения Захарова назвала "классической дезинформацией", пишет РИА Новости.

"Интересно, что одними из первых, может быть, даже ещё до упомянутых СМИ, эту дезинформацию запустили на своих информационных каналах антиправительственные сирийские боевики, которые зачем-то взяли фотографию поверхности Марса", — отметила она.

Атака коалиции

В ночь на восьмое февраля альянс во главе с США нанес удар по сирийским ополченцам, которые проводили операцию против "спящей" ячейки ИГ*. В коалиции заявили, что к этому привела "неспровоцированная атака" на штаб "Сирийских демократических сил".

В результате удара ранения получили 25 человек. При этом американские СМИ сообщили о "сотнях погибших", в том числе россиянах. В незарегистрированной организации "Другая Россия" рассказали о гибели своего активиста Кирилла Ананьева, добавив, что он находился в Сирии в качестве добровольца.

В Кремле, комментируя сообщения СМИ об убитых россиянах, отметили, что не располагают данными о согражданах, которые не являются кадровыми военными. За этой информацией пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал обращаться в Минобороны.

Коалиция во главе с США действует в Сирии без согласия Дамаска.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда