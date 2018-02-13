Дейр-эз-Зор ждет контрнаступления боевиков ИГ под «брендом» SDF

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Неизвестные ранее детали атаки международной коалиции во главе с США и «Демократических сил Сирии» (SDF) на отряды проасадовских ополченцев в провинции Дейр-эз-Зор просочились в прессу.

Издание Euphrates Post опубликовало видео с позиций SDF, на котором видно, как некий Абу Халед с криками «Башар, я тебя раздавлю ботинком, Аллах Акбар!» неподалеку от месторождения Табия к востоку от Дейр-эз-Зора ведет пулеметный обстрел позиций сирийских ополченцев.

Силы возглавляемой США международной коалиции и проамериканские курдские формирования атаковали правительственные силы САР на левом берегу Евфрата к востоку от Дейр-эз-Зора в ночь с 7 на 8 февраля. В Минобороны РФ сообщили, что, согласно полученным данным, бомбардировка, в ходе которой погибли мирные жители, оказалась ответом на провокацию, организованную спящими ячейками и мобильными отрядами запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), остатки которой после разгрома сети исламистов еще присутствуют в отдельных регионах Сирии.

Кроме того, сирийские ополченцы проводили операцию в районе нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба, и это обстоятельство указывает на экономические мотивы коалиции, так как после инцидента бывший завод заняли курды. Тем не менее, коалиция мотивировала бомбардировку защитой штаба SDF, где находились американские военные советники, от сторонников президента САР Башара Асада, однако, судя по обнародованному Euphrates Post ролику, бойцы SDF не оборонялись, а напротив - атаковали.

Военный эксперт и политолог Александр Перенджиев в интервью «Федеральному агентству новостей» подчеркнул, что фигурирующий в видеоролике Абу Халед вполне может быть «бывшим» боевиком ИГ, который попал в SDF благодаря посредничеству США. По его словам, ИГ и «Демократические силы Сирии» являются «сообщающимися сосудами», а по сути – «разными брендами одной и той же организации», обсуживающими интересы США в противостоянии с правительством САР.

Перенджиев указал на желание США не допустить мирных межсирийских переговоров, так как приоритетом Вашингтона является бескомпромиссная борьба с Асадом. Поэтому террористы ИГ в рядах SDF, пользуясь протекторатом США, «очень нагло» ведут контрнаступательные действия, рассчитывая отбить нефтеносные территории страны. Для победы над Асадом США готовы вооружать, обучать и психологически мобилизировать боевиков ИГ под «брендом» SDF, и провоцирующий Абу Халед – наглядная этому демонстрация.