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Военные действия, которые поддерживаемые Соединенными Штатами Америки сирийские курды выдают за "оборонительные", на самом деле вполне себе наступательные — пишет Федеральное агентство новостей, в распоряжении у которого появились подробности удара, который по проправительственным силам нанесли боевики SDF и самолеты возглавляемой США международной коалиции.

"Башар (подразумевается президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад), я раздавлю тебя ботинком, Аллах Акбар!", — кричит боевик SDF по имени Абу Халед и стреляет из пулемета в сторону сирийских ополченцев. Эти кадры (смотрите видео ниже), появившиеся в редакции ФАН, лишний раз доказывают, что в Сирии осуществляется хитрая провокация, замаскированная под оборонительную операцию.

С седьмого на восьмое февраля, напомним, по дислоцированным на левом берегу Евфрата силам, лояльным армии Асада, был нанесен удар, осуществленный авиацией международной коалиции и формированиями курдов.

В Минобороны РФ считают, что инцидент является провокацией "летучих отрядов" и притаившихся террористов ИГ*.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда