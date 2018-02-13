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СМИ узнали подробности «оборонительных» действий курдов в Дейр-эз-Зоре

Вторник, 13 Февраля 2018 14:27
СМИ узнали подробности «оборонительных» действий курдов в Дейр-эз-Зоре Фото из открытых источников

Военные действия, которые поддерживаемые Соединенными Штатами Америки сирийские курды выдают за "оборонительные", на самом деле вполне себе наступательные — пишет Федеральное агентство новостей, в распоряжении у которого появились подробности удара, который по проправительственным силам нанесли боевики SDF и самолеты возглавляемой США международной коалиции.

 

"Башар (подразумевается президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад), я раздавлю тебя ботинком, Аллах Акбар!", — кричит боевик SDF по имени Абу Халед и стреляет из пулемета в сторону сирийских ополченцев. Эти кадры (смотрите видео ниже), появившиеся в редакции ФАН, лишний раз доказывают, что в Сирии осуществляется хитрая провокация, замаскированная под оборонительную операцию.

 

С седьмого на восьмое февраля, напомним, по дислоцированным на левом берегу Евфрата силам, лояльным армии Асада, был нанесен удар, осуществленный авиацией международной коалиции и формированиями курдов.

 

В Минобороны РФ считают, что инцидент является провокацией "летучих отрядов" и притаившихся террористов ИГ*.

 

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Колесников Андрей Опубликовано в Сирия   Теги Новости курды

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