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В Сирии сообщили о новом авианалете Израиля

Суббота, 10 Февраля 2018 11:16
В Сирии сообщили о новом авианалете Израиля Фото из открытых источников

Как сообщило сирийское государственное телевидение, сирийские ПВО отразили еще одну атаку Израиля.

 

Первоначально речь шла о налете на провинцию Дамаск, однако в последующих сообщениях провинция не называлась. Другие детали пока не приводятся, сообщает РИА Новости.

 

Армия Израиля сообщила, что атаковала 12 целей на сирийской территории, в том числе три батареи ПВО и четыре "иранских объекта".

 

Ранее израильские военные заявили, что атаковали "иранские цели" на территории Сирии после того, как перехватили иранский беспилотник, вторгшийся в израильское воздушное пространство.

 

Сирийские СМИ заявили, что силы ПВО сбили несколько самолетов, в Израиле признали, что один истребитель F-16 потерпел крушение. Двое членов экипажа катапультировались, оба они живы. Позже стало известно, что один из летчиков получил тяжелые травмы.

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Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия Израиль

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