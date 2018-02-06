Тело погибшего в Сирии пилота Романа Филипова доставили в Россию

Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова доставили в Россию. Об этом сообщает Минобороны.
Тело майора удалось вернуть благодаря действиям военной разведки и турецких сил. Церемония погребения с отданием воинских почестей состоится 8 февраля в Воронеже.
Штурмовик Су-25, который пилотировал Филипов, был сбит 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб". Офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке. Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами, подорвав себя гранатой.
Майора посмертно представили к званию Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь, сообщает РИА Новости.
Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище, всегда характеризовался как перспективный, грамотный и решительный летчик-штурмовик, пользовался авторитетом в полку и у подчиненных в эскадрилье.
После окончания училища Филипов служил на Дальнем Востоке, где прошел путь от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи, был призером всеармейского конкурса "Авиадартс".
В ведомстве отметили, что майор был опытным летчиком, на его счету "десятки блестяще выполненных боевых задач" по уничтожению террористов. Имя погибшего офицера присвоят одной из улиц Калининграда.
Почти три столетия ученые не могут найти четкое объяснение появления этого неординарного места в Каз...
В Китае замерз тридцатиметровый водопад
- Дорогой, а если бы я ушла к другому в обмен на миллион долларов, ты бы согласился?
- Ну, если можно платить в рассрочку - то ДА, КОНЕЧНО!
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.