Вторник 06 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Война в Сирии» Тело погибшего в Сирии пилота Романа Филипова доставили в Россию

Тело погибшего в Сирии пилота Романа Филипова доставили в Россию

Вторник, 06 Февраля 2018 16:22
Тело погибшего в Сирии пилота доставили в Россию Фото из открытых источников

Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова доставили в Россию. Об этом сообщает Минобороны.

 

Тело майора удалось вернуть благодаря действиям военной разведки и турецких сил. Церемония погребения с отданием воинских почестей состоится 8 февраля в Воронеже.

 

Штурмовик Су-25, который пилотировал Филипов, был сбит 3 февраля при облете зоны деэскалации "Идлиб". Офицер до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке. Филипов катапультировался, но погиб в бою с террористами, подорвав себя гранатой.

 

Майора посмертно представили к званию Героя России. У летчика остались жена и четырехлетняя дочь, сообщает РИА Новости.

 

Опытный летчик

 

Филипов окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище, всегда характеризовался как перспективный, грамотный и решительный летчик-штурмовик, пользовался авторитетом в полку и у подчиненных в эскадрилье.

 

После окончания училища Филипов служил на Дальнем Востоке, где прошел путь от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи, был призером всеармейского конкурса "Авиадартс".

 

В ведомстве отметили, что майор был опытным летчиком, на его счету "десятки блестяще выполненных боевых задач" по уничтожению террористов. Имя погибшего офицера присвоят одной из улиц Калининграда.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Сирия   Теги Сирия Россия

Главное за сутки
Тело погибшего в Сирии пилота Романа Филипова доставили в Россию Тело погибшего в Сирии пилота Романа Филипова доставили в Россию Тело погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова доставили в Россию. Об этом сообщает Минобороны. Тело майора удалось вернуть благодаря действиям военной разведки и турецких сил. Церемония погребения с отданием…
В США заявили об ответственности России за химатаки в Сирии В США заявили об ответственности России за химатаки в Сирии В Госдепе США выразили обеспокоенность сообщениями о «продолжающихся химических атаках со стороны сирийского режима» и возложили ответственность на Россию. Об этом в твиттере сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. «Мы…
Недопуск на Олимпиаду оспорили в судах более 30 российских спортсменов Недопуск на Олимпиаду оспорили в судах более 30 российских спортсменов 32 российских спортсмена подали апелляции в Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд (CAS) относительно недопуска на ОИ 2018 года. Об этом на 132-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил…

Читайте также
Опубликовано видео перехвата разведывательного самолета США у берегов Крыма Опубликовано видео перехвата разведывательного самолета США у берегов Крыма Военно-морские силы США опубликовали видеоролик перехвата российским истребителем Су-27 разведывательного самолета США у берегов Крыма (смотрите виде ниже). На видео видно как истребитель подлетает к американскому EP-3E Aries II к…
Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой Старший сын лидера Кубинской революции Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством, сообщила кубинская газета Granma. "Доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, который на протяжении нескольких месяцев находился под наблюдением группы врачей…
Трамп: РФ и КНР соперники, которые бросают вызов интересам и ценностям США Трамп: РФ и КНР соперники, которые бросают вызов интересам и ценностям США Россия и Китай являются на данном этапе соперниками США, бросающими вызов американским интересам, экономике и американским ценностям. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая со своим первым ежегодным посланием Конгрессу…
Китай: "Кремлевский список" не скажется на отношениях Москвы и Пекина Китай: "Кремлевский список" не скажется на отношениях Москвы и Пекина Ухудшение отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки не приведет к кризису в диалоге Москвы и Пекина — говорят официальные представители министерства иностранных дел Китайской Народной Республики, комментируя публикацию…
Фото
Невероятная долина шаров в Казахстане Невероятная долина шаров в Казахстане

Почти три столетия ученые не могут найти четкое объяснение появления этого неординарного места в Каз...

Видео

 

В Китае замерз тридцатиметровый водопад‍

Опрос

Как РФ ответить на публикацию "кремлевского доклада" США?

 

Анекдот дня

- Дорогой, а если бы я ушла к другому в обмен на миллион долларов, ты бы согласился?

- Ну, если можно платить в рассрочку - то ДА, КОНЕЧНО!

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Смеяться не стоило… США твердо намерены отобрать у России Крым Смеяться не стоило… США твердо намерены отобрать у России Крым
Расплата за Олимпиаду - Россия не шутила Расплата за Олимпиаду - Россия не шутила
Судьбу Хусейна готовят не только Асаду, но и Путину? США уже нашли повод Судьбу Хусейна готовят не только Асаду, но и Путину? США уже нашли повод
Сегодня России бы не было! Ее безопасность хотели купить за $60 миллиардов Сегодня России бы не было! Ее безопасность хотели купить за $60 миллиардов
Чудовищная ложь Чубарова - как татары заливали Крым кровью до 2014 года Чудовищная ложь Чубарова - как татары заливали Крым кровью до 2014 года
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.