Сирию снова накроют «сети» террористов?

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Сирийские курды, бросающие борьбу с остатками боевиков "Исламского государства"* для того, чтобы помочь соратникам, оказавшимся под ударом турецких вооруженных сил в Африне, могут спровоцировать значительное ухудшение ситуации с терроризмом на востоке Сирии — уверены эксперты.

По данным Федерального агентства новостей, полученным из Генерального штаба Вооруженных сил Турции, в ходе военной операции против курдов, которую Турция ведет с недавних пор, была уничтожено почти тысяча представителей "Отрядов народной самообороны" (YPG), "Демократических сил Сирии" (SDF) и "Рабочей партии Курдистана". Среди ликвидированных, как отмечается, были и боевики ИГИЛ*.

Для того, чтобы поддержать соратников, курды перенаправили в Африн часть ополченцев, ранее воевавших против ИГ* на востоке Сирии и в Ираке.

Покинув провинцию Дейр-эз-Зор, курды, как уверены специалисты, могут свести на нет усилия, ранее приложенные для того, чтобы зачистить район от террористических сил. Кроме того, переброска курдов в целом не способствует деэскалации сирийского конфликта.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда